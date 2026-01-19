¿Qué se sabe del accidente de trenes en España que provocó al menos 39 muertes?

El accidente con más víctimas mortales tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, cuando un tren de Madrid a Galicia chocó contra una locomotora en maniobras. El régimen franquista silenció inicialmente lo sucedido, y aunque la cifra oficial facilitada por Renfe después fue de 78 muertos y 75 heridos, según diversas fuentes se estima que hubo unos 500 fallecidos.