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Trasladan al argentino Fernando Cerimedo a un penal de máxima seguridad en Bolivia

Las autoridades trasladaron a Fernando Cerimedo al penal de Chonchocoro, donde cumplirá seis meses de prisión preventiva por supuesto enriquecimiento ilícito

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 09:22
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Las autoridades judiciales de Bolivia trasladaron el martes 08 de septiembre al asesor político, el argentino Fernando Cerimedo, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado en el altiplano, a 35 kilómetros de La Paz, para cumplir seis meses de prisión preventiva por supuesto enriquecimiento ilícito.

 Foto: EFE
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Esa madrugada, funcionarios judiciales y policiales llevaron a Cerimedo desde la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, donde también cumplía prisión preventiva por "feminicidio en grado de tentativa", hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru.

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Ernesto Giraldes, uno de los abogados del argentino, confirmó que su cliente fue trasladado aproximadamente a las 6:30 hora local (10:30 GMT) en un vuelo comercial hasta el aeropuerto internacional de El Alto, una ciudad contigua a La Paz.

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"Se está ejecutando el segundo mandamiento de detención preventiva, nosotros vamos a ver que se cumpla el proceso y no se violen los derechos ni garantías fundamentales de nuestro defendido", dijo Giraldes a la red televisiva Bolivisión.

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Una hora después, a las 7:15 hora local (11:15 GMT), Cerimedo fue trasladado hasta la cárcel de Chonchocoro escoltado por una caravana de vehículos de la Policía y de la Fiscalía de La Paz.

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Medios locales mostraron que el también consultor político descendió del avión de Boliviana de Aviación (Boa) esposado, con un chaleco antibalas y un casco de protección, aunque en Santa Cruz se lo vio sin esposas.

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Giraldes anunció que se solicitará, en una audiencia, que Cerimedo "se pueda defender en libertad" de ambos procesos por los que cumple prisión preventiva.

 Foto: Captura de pantalla
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Por su parte, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno de Rodrigo Paz, cuestionó los protocolos de seguridad que usaron las autoridades para el traslado de Cerimedo.

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"Yo he solicitado que se lo traslade, lo que me llama la atención son los protocolos de seguridad, tiene un pasaje en un vuelo comercial, no son los protocolos adecuados", sostuvo Lara.

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El argentino fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

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