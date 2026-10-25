  1. Inicio
  2. · Honduras

Avanza la ley Casa Segura para blindar jurídicamente la legítima defensa

El diputado, Alex Berríos, propuso que se agregue un numeral al artículo 30 del Código Penal, con el fin de evitar la cárcel por legítima defensa dentro de su vivienda

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 12:06
Avanza la ley Casa Segura para blindar jurídicamente la legítima defensa

El diputado Alex Berríos, espera que la iniciativa sea discutida y aprobada de forma pronta en el Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto legislativo de reformas al Código Penal orientado a garantizar la legítima defensa domiciliaria superó un paso importante al recibir la opinión favorable y sin objeciones por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La iniciativa denominada ley Casa Segura busca dar un fuerte amparo legal a las personas que deban repelar ataques violento dentro de sus viviendas, vehículos o establecimientos comerciales para defender su integridad.

El pleno de magistrados determinó avalar íntegramente la propuesta de incorporar el numeral 6 al artículo 30 del Código Penal, norma que regula las causas eximentes de responsabilidad penal.

Congreso aprobará esta semana reformas penales contra grupos terroristas

Con este dictamen favorable, la normativa pasa a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional para elaborar el dictamen que se someterá a debate y aprobación final en la cámara legislativa.

"Estamos muy contentos porque recibimos la opinión de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde aprueban y recomiendan Casa Segura", expresó Alex Berríos, diputado del Partido Liberal.

El parlamentario sostuvo que los jueces y la fiscalía contaban con vacíos legales que provocaban la detención preventiva o prisión de ciudadanos honestos por el simple hecho de repeler a delincuentes en sus propiedades.

"Casa segura es un reforzamiento jurídico de legítima defensa para que cuando recibamos un ataque podamos usar la fuerza sin que esto conlleve a que nos acusen", afirmó Berríos.

La reforma contempla la presunción especial de legítima defensa para beneficiar a quien provoque lesiones o el deceso de un agresor que ingrese de forma ilegal, violenta o con intimidación.

El congresista proyecta que el proyecto sea integrado para su discusión de forma conjunta con el paquete general de reformas penales enviado al Congreso Nacional.

"Las leyes y los derechos humanos deben estar del lado de los hondureños que hacemos lo correcto y trabajamos por construir un país mejor", aseguró el legislador.

El trámite contempla su aprobación en el pleno, la posterior sanción por parte del Poder Ejecutivo y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para su entrada en vigor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias