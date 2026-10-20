Detención por 48 horas en Honduras sí está permitida, pero solo en investigaciones complejas

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que la Constitución de la República y el Código Procesal Penal permiten ampliar de 24 a 48 horas el periodo de detención de una persona en Honduras. “La ampliación del periodo de detención de 24 a 48 horas, como ya lo permite la Constitución de la República y el Código Procesal Penal”, expresó Velásquez (a partir del 1:17:59).

Sin embargo, la declaración es una verdad a medias porque Velásquez omite contexto relevante. Aunque ambas normativas contemplan ese plazo, su aplicación está limitada a casos de investigación compleja y requiere una justificación de las autoridades competentes. Las declaraciones del funcionario surgen en el marco en que el Congreso Nacional analiza una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que incluyen ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar a las personas detenidas ante los tribunales de justicia, como parte de las medidas propuestas para combatir la criminalidad organizada, las maras y las pandillas. La iniciativa fue planteada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad y respaldada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 21 de septiembre de 2026, Velásquez explicó que la ampliación permitiría a los investigadores disponer de más tiempo para documentar los expedientes relacionados con estructuras criminales. Zambrano confirmó que el Legislativo preparaba reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Entre las medidas mencionó la ampliación del plazo de detención a 48 horas, modificaciones en los procedimientos de captura y allanamiento y nuevas disposiciones para procesar a integrantes de organizaciones declaradas terroristas. EH Verifica preguntó a Velásquez por su afirmación, pero hasta el cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

Con condiciones

El artículo 71 de la Constitución establece que ninguna persona puede permanecer detenida o incomunicada por más de 24 horas sin ser puesta en libertad o a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso judicial. No obstante, esa misma disposición permite que la autoridad competente extienda excepcionalmente el plazo hasta 48 horas cuando se investiguen delitos complejos, debido a la multiplicidad de hechos relacionados, las dificultades para obtener pruebas o el elevado número de imputados o víctimas. La disposición constitucional también señala que esta excepción debe desarrollarse en el Código Procesal Penal, por lo que la ampliación no constituye una autorización general para mantener detenida a cualquier persona durante 48 horas.

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