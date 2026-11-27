Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que obtener una licencia de conducir por primera vez en Honduras tendrá un costo de 5,000 lempiras debido a la propuesta de tercerización del servicio impulsada por la Secretaría de Seguridad.
Las publicaciones comenzaron a circular en el contexto del debate sobre la contratación de una empresa privada para realizar los procedimientos administrativos relacionados con la emisión de licencias de conducir en el país.
Sin embargo, EH Verifica constató que la información es falsa. Las autoridades policiales confirmaron que las tarifas para obtener este documento se mantienen y que la propuesta de tercerización no establece un cobro de 5,000 lempiras.
Además, el Congreso Nacional y la Secretaría de Seguridad llegaron a un acuerdo para mantener la emisión de los permisos de conducir en las 18 cabeceras departamentales del país.
“La licencia por primera vez costaría 5,000 lempiras con la privatización de la emisión de licencias”, dice el texto sobrepuesto de una imagen en una publicación de Facebook, compartida más de 45 veces desde el 25 de noviembre de 2026.
El 10 de noviembre de 2026, el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenín Morell, confirmó que las autoridades analizaban la posibilidad de contratar a una empresa privada para que se encargara de los procedimientos administrativos relacionados con la emisión de licencias de conducir.
Según explicó el funcionario, la medida permitiría trasladar a unos 550 agentes policiales que actualmente desempeñan funciones administrativas a labores de seguridad ciudadana y control vial.
Morell también señaló que la propuesta surgió ante las limitaciones de recursos y equipos que enfrenta la institución para atender la demanda de ciudadanos que necesitan obtener o renovar sus permisos de conducir.
Una semana después, el 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad anunció que, a partir del 1 de diciembre de 2026, la emisión de licencias de conducir por primera vez se realizaría únicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras que las renovaciones continuarían con normalidad.
La disposición formaba parte del proceso de modernización del sistema de emisión de licencias, que contemplaba la contratación de una empresa privada y la incorporación de herramientas tecnológicas. También se planteó el despliegue de brigadas móviles en cuatro regiones del país.
Falso cobro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “tercerización + licencias de conducir + 5,000 lempiras + Honduras” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmaran el supuesto cambio de precio.
Lo que sí arrojaron las pesquisas fueron las denuncias de presuntos cobros irregulares en los trámites para obtener este documento.
Por ejemplo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se refirió a las dificultades que enfrentan los ciudadanos para obtener una licencia de conducir, entre ellas, los retrasos en los trámites y los presuntos cobros irregulares que oscilan entre 5,000 y 7,000 lempiras.
Es decir, los 5,000 lempiras mencionados por el titular del Poder Legislativo corresponden a denuncias sobre cobros irregulares en el actual sistema de emisión de licencias y no a una tarifa propuesta por la Secretaría de Seguridad como parte de la tercerización del servicio.
Asimismo, el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, denunció presuntos cobros irregulares de entre 5,000 y 7,000 lempiras a ciudadanos que realizan el trámite para obtener su licencia de conducir.
Además, una pesquisa en las redes sociales oficiales (Facebook, X e Instagram) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) localizó una publicación del 26 de noviembre de 2026 en la que la institución detalló las tarifas vigentes para obtener por primera vez o renovar una licencia de conducir en Honduras.
De acuerdo con el tarifario, obtener una licencia para conducir motocicletas cuesta 150 lempiras por dos años y 300 lempiras por cinco años.
En el caso de los vehículos livianos, los precios son de 250 lempiras por dos años y 600 lempiras por cinco años, mientras que para los vehículos de transporte pesado las tarifas por primera emisión son de 370 y 630 lempiras, respectivamente.
Ninguna de las tarifas publicadas por la institución establece un cobro de 5,000 lempiras por la emisión de una licencia de conducir.
En todo caso, Riccy Montoya, portavoz de la DNVT, confirmó a EH Verifica que el cobro del permiso de conducir se mantiene en 600 lempiras.
“El cobro es de 600 lempiras por la DNVT. Siempre hay sido así. Realmente desconozco de dónde salió ese dato”, aseguró.
En conclusión, es falso que obtener una licencia de conducir en Honduras vaya a tener un costo de 5,000 lempiras debido a la propuesta de tercerización del servicio.