Tegucigalpa, Honduras.- Los pasajeros parecen formar parte de un viaje real. Las escenas de vuelos sugieren que el traslado está disponible. Un hombre aparece en pantalla para promocionar el servicio. Testimonios de supuestos viajeros acreditan seguridad en los vuelos. Sin embargo, esas representaciones tienen un elemento común: fueron generadas con inteligencia artificial (IA). La tercera entrega de esta investigación conjunta entre LA PRENSA Verifica y EH Verifica documenta 39 publicaciones de tres cuentas de TikTok que utilizan videos o imágenes artificiales para ofrecer viajes a migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Los servicios se presentan como seguros, accesibles y asequibles. En una de las cuentas, la oferta incluye una exigencia concreta: pagar el 50% por adelantado. El hallazgo está en la relación entre las escenas y la oferta comercial. Los supuestos pasajeros aportan una apariencia de experiencia; los vuelos representan el traslado que se ofrece; y un promotor sintético pone rostro al servicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esos recursos pueden transmitir confianza, aunque las imágenes no acreditan que las personas hayan viajado ni que los vuelos anunciados se hayan realizado. Las cuentas no presentan los viajes como irregulares. La investigación tampoco ha establecido que los traslados ofrecidos incumplan requisitos migratorios. Su público son personas interesadas en llegar a Estados Unidos, pero esa condición no permite atribuirles una intención de ingresar sin autorización. Los perfiles examinados son @cruzes074, @empleos.y.oportuni y @alashaciausa2. Comparten el uso de contenido artificial y la promoción de viajes hacia el mismo país, pero no se ha establecido que pertenezcan a los mismos responsables o que operen de manera coordinada.

Pasajeros y promotores

La cuenta @cruzes074 concentra 24 de las 39 publicaciones registradas: más de seis de cada diez materiales del monitoreo. Sus videos, identificados como creados con inteligencia artificial, representan vuelos y acompañan la promoción de viajes y precios hacia Estados Unidos. La primera publicación documentada corresponde al 25 de octubre de 2026, fecha utilizada también como aproximación de la creación del perfil. Según el registro, la cuenta está dedicada exclusivamente a estas ofertas y publica un teléfono con prefijo mexicano para establecer contacto. En este tipo de promoción, una escena de vuelo cumple una función que va más allá de ilustrar un destino. Presenta visualmente aquello que se pretende vender. La aparición de supuestos pasajeros puede reforzar la impresión de que el servicio ya ha sido utilizado por otras personas, aunque una representación artificial no permita sostener esa conclusión. La diferencia importa porque un interesado puede buscar señales de experiencia antes de contratar un traslado: personas que hayan viajado, evidencia del recorrido o alguien que explique las condiciones. Las publicaciones ofrecen imágenes asociadas con esas señales, pero su elaboración sintética impide tratarlas como constancia de una experiencia real. El perfil @alashaciausa2, presentado como “Alas Hacia USA”, utiliza una modalidad distinta. Los siete videos registrados muestran a un hombre identificado en el monitoreo como generado con inteligencia artificial que promociona vuelos y tarifas. Su primera publicación documentada data del 5 de noviembre de 2026. Aquí, el servicio adquiere un portavoz. La figura humana permite presentar la oferta mediante alguien que habla al público, aunque su presencia no identifica al responsable de organizar el viaje o recibir el dinero. La cuenta incluye un teléfono con prefijo +1, dato que por sí solo tampoco establece la ubicación de quienes la administran. La comparación entre ambos perfiles muestra dos recursos complementarios para comunicar confianza. Uno representa el traslado; el otro presenta a un supuesto promotor. En los dos casos, el contenido artificial da una apariencia concreta a una oferta cuyos responsables y condiciones no pueden verificarse únicamente a partir de esas escenas. La tercera cuenta, @empleos.y.oportuni, reúne ocho videos con imágenes identificadas como generadas con IA. Su primera publicación registrada corresponde al 4 de noviembre de 2026. Al igual que los otros perfiles, el monitoreo la describe como dedicada exclusivamente a promocionar viajes y precios hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta cuenta incorpora el elemento que lleva la investigación del terreno de la representación al de la contratación: solicita entregar la mitad del pago antes de recibir el servicio.

Promesa con pago