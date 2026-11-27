Tegucigalpa, Honduras.- Los pasajeros parecen formar parte de un viaje real. Las escenas de vuelos sugieren que el traslado está disponible. Un hombre aparece en pantalla para promocionar el servicio. Testimonios de supuestos viajeros acreditan seguridad en los vuelos.
Sin embargo, esas representaciones tienen un elemento común: fueron generadas con inteligencia artificial (IA).
La tercera entrega de esta investigación conjunta entre LA PRENSA Verifica y EH Verifica documenta 39 publicaciones de tres cuentas de TikTok que utilizan videos o imágenes artificiales para ofrecer viajes a migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Los servicios se presentan como seguros, accesibles y asequibles. En una de las cuentas, la oferta incluye una exigencia concreta: pagar el 50% por adelantado.
El hallazgo está en la relación entre las escenas y la oferta comercial. Los supuestos pasajeros aportan una apariencia de experiencia; los vuelos representan el traslado que se ofrece; y un promotor sintético pone rostro al servicio.
Esos recursos pueden transmitir confianza, aunque las imágenes no acreditan que las personas hayan viajado ni que los vuelos anunciados se hayan realizado.
Las cuentas no presentan los viajes como irregulares. La investigación tampoco ha establecido que los traslados ofrecidos incumplan requisitos migratorios. Su público son personas interesadas en llegar a Estados Unidos, pero esa condición no permite atribuirles una intención de ingresar sin autorización.
Los perfiles examinados son @cruzes074, @empleos.y.oportuni y @alashaciausa2. Comparten el uso de contenido artificial y la promoción de viajes hacia el mismo país, pero no se ha establecido que pertenezcan a los mismos responsables o que operen de manera coordinada.
Pasajeros y promotores
La cuenta @cruzes074 concentra 24 de las 39 publicaciones registradas: más de seis de cada diez materiales del monitoreo. Sus videos, identificados como creados con inteligencia artificial, representan vuelos y acompañan la promoción de viajes y precios hacia Estados Unidos.
La primera publicación documentada corresponde al 25 de octubre de 2026, fecha utilizada también como aproximación de la creación del perfil. Según el registro, la cuenta está dedicada exclusivamente a estas ofertas y publica un teléfono con prefijo mexicano para establecer contacto.
En este tipo de promoción, una escena de vuelo cumple una función que va más allá de ilustrar un destino. Presenta visualmente aquello que se pretende vender.
La aparición de supuestos pasajeros puede reforzar la impresión de que el servicio ya ha sido utilizado por otras personas, aunque una representación artificial no permita sostener esa conclusión.
La diferencia importa porque un interesado puede buscar señales de experiencia antes de contratar un traslado: personas que hayan viajado, evidencia del recorrido o alguien que explique las condiciones.
Las publicaciones ofrecen imágenes asociadas con esas señales, pero su elaboración sintética impide tratarlas como constancia de una experiencia real.
El perfil @alashaciausa2, presentado como “Alas Hacia USA”, utiliza una modalidad distinta. Los siete videos registrados muestran a un hombre identificado en el monitoreo como generado con inteligencia artificial que promociona vuelos y tarifas. Su primera publicación documentada data del 5 de noviembre de 2026.
Aquí, el servicio adquiere un portavoz. La figura humana permite presentar la oferta mediante alguien que habla al público, aunque su presencia no identifica al responsable de organizar el viaje o recibir el dinero.
La cuenta incluye un teléfono con prefijo +1, dato que por sí solo tampoco establece la ubicación de quienes la administran.
La comparación entre ambos perfiles muestra dos recursos complementarios para comunicar confianza. Uno representa el traslado; el otro presenta a un supuesto promotor. En los dos casos, el contenido artificial da una apariencia concreta a una oferta cuyos responsables y condiciones no pueden verificarse únicamente a partir de esas escenas.
La tercera cuenta, @empleos.y.oportuni, reúne ocho videos con imágenes identificadas como generadas con IA. Su primera publicación registrada corresponde al 4 de noviembre de 2026. Al igual que los otros perfiles, el monitoreo la describe como dedicada exclusivamente a promocionar viajes y precios hacia Estados Unidos.
Sin embargo, esta cuenta incorpora el elemento que lleva la investigación del terreno de la representación al de la contratación: solicita entregar la mitad del pago antes de recibir el servicio.
Promesa con pago
El anticipo exigido por @empleos.y.oportuni equivale al 50% del precio del viaje. Según el registro de la investigación, la cuenta atiende mediante mensajes directos y no publica un número telefónico.
La oferta visible funciona así como entrada a una conversación privada en la que el interesado buscaría concretar el traslado.
Este dato distingue al perfil de los otros dos. En @cruzes074 y @alashaciausa2 se documentaron publicaciones promocionales y teléfonos de contacto; en @empleos.y.oportuni también quedó registrada una condición de pago previo.
El monitoreo no acredita que alguna persona haya entregado ese dinero, recibido el servicio o denunciado un incumplimiento.
La solicitud de un anticipo no demuestra por sí sola una estafa. Su relevancia en esta investigación surge de la combinación con contenido artificial utilizado para presentar el viaje.
Mientras las escenas ofrecen una apariencia de funcionamiento, la condición comercial pide al interesado asumir un compromiso económico.
Las promesas de seguridad y asequibilidad se relacionan con dos preocupaciones centrales al contratar un traslado: el riesgo y el costo. Presentar un viaje como seguro sugiere que existe capacidad para realizarlo en las condiciones ofrecidas.
Describirlo como accesible o asequible busca situarlo al alcance de quienes necesitan llegar al destino.
Pero una escena creada con IA no permite evaluar esas condiciones. Tampoco las palabras empleadas en la promoción bastan para demostrar que el servicio sea seguro o económicamente conveniente.
En particular, el monitoreo disponible no permite comparar las tarifas de estas tres cuentas con servicios equivalentes ni establecer qué incluye cada oferta.
La presencia de supuestos pasajeros agrega otra dimensión: la apariencia de que otros ya confiaron. Ese recurso puede reducir la incertidumbre de quien observa la publicación, aunque no aporte un testimonio verificable. El promotor artificial, a su vez, proporciona una cara visible sin que esa imagen permita saber quién respondería por el traslado.
La primera entrega de esta investigación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica expuso publicaciones que promovían la migración irregular mediante falsos permisos para transitar por México, convocatorias a caravanas y ofertas de cruces con tarifas por destino.
La segunda documentó la conexión entre dos cuentas de TikTok vinculadas a Honduras y un grupo de WhatsApp con 166 integrantes durante el monitoreo. No se han establecido vínculos entre los responsables de aquellos contenidos y las tres cuentas examinadas ahora.
Esta tercera entrega identifica un mecanismo diferente: el uso de escenas sintéticas para dar apariencia de experiencia y confianza a servicios dirigidos a migrantes. Su hallazgo no depende de atribuir irregularidad a los viajes ni de afirmar que todos sean inexistentes.
Las tres cuentas utilizan contenido artificial para representar aquello que promocionan. En una de ellas, esa representación acompaña una solicitud de pago del 50% por adelantado. Lo documentado es esa combinación: pasajeros, vuelos y un promotor sintéticos para presentar las ofertas, y una exigencia económica concreta para contratar uno de los servicios anunciados.
El anticipo exigido por @empleos.y.oportuni equivale al 50% del precio del viaje. Según el registro de la investigación, la cuenta atiende mediante mensajes directos y no publica un número telefónico.
La oferta visible funciona así como entrada a una conversación privada en la que el interesado buscaría concretar el traslado.
Este dato distingue al perfil de los otros dos. En @cruzes074 y @alashaciausa2 se documentaron publicaciones promocionales y teléfonos de contacto; en @empleos.y.oportuni también quedó registrada una condición de pago previo.
El monitoreo no acredita que alguna persona haya entregado ese dinero, recibido el servicio o denunciado un incumplimiento.
La solicitud de un anticipo no demuestra por sí sola una estafa. Su relevancia en esta investigación surge de la combinación con contenido artificial utilizado para presentar el viaje.
Mientras las escenas ofrecen una apariencia de funcionamiento, la condición comercial pide al interesado asumir un compromiso económico.
Las promesas de seguridad y asequibilidad se relacionan con dos preocupaciones centrales al contratar un traslado: el riesgo y el costo. Presentar un viaje como seguro sugiere que existe capacidad para realizarlo en las condiciones ofrecidas.
Describirlo como accesible o asequible busca situarlo al alcance de quienes necesitan llegar al destino.
Pero una escena creada con IA no permite evaluar esas condiciones. Tampoco las palabras empleadas en la promoción bastan para demostrar que el servicio sea seguro o económicamente conveniente.
En particular, el monitoreo disponible no permite comparar las tarifas de estas tres cuentas con servicios equivalentes ni establecer qué incluye cada oferta.
La presencia de supuestos pasajeros agrega otra dimensión: la apariencia de que otros ya confiaron. Ese recurso puede reducir la incertidumbre de quien observa la publicación, aunque no aporte un testimonio verificable. El promotor artificial, a su vez, proporciona una cara visible sin que esa imagen permita saber quién respondería por el traslado.
La primera entrega de esta investigación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica expuso publicaciones que promovían la migración irregular mediante falsos permisos para transitar por México, convocatorias a caravanas y ofertas de cruces con tarifas por destino.
La segunda documentó la conexión entre dos cuentas de TikTok vinculadas a Honduras y un grupo de WhatsApp con 166 integrantes durante el monitoreo. No se han establecido vínculos entre los responsables de aquellos contenidos y las tres cuentas examinadas ahora.
Esta tercera entrega identifica un mecanismo diferente: el uso de escenas sintéticas para dar apariencia de experiencia y confianza a servicios dirigidos a migrantes. Su hallazgo no depende de atribuir irregularidad a los viajes ni de afirmar que todos sean inexistentes.
Las tres cuentas utilizan contenido artificial para representar aquello que promocionan. En una de ellas, esa representación acompaña una solicitud de pago del 50% por adelantado. Lo documentado es esa combinación: pasajeros, vuelos y un promotor sintéticos para presentar las ofertas, y una exigencia económica concreta para contratar uno de los servicios anunciados.