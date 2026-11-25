Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la diputada del Partido Liberal Iroshka Elvir una supuesta propuesta para condecorar al expresidente de Honduras (2014 y 2022) Juan Orlando Hernández. De acuerdo con la descripción de la publicación, el reconocimiento sería por su gestión presidencial. Sin embargo, la información es falsa. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la supuesta iniciativa. “YANI ROSENTHAL SERÍA EL ENCARGADO DE PONERLE LA MEDALLA DE HONOR A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ. Ante la sugerencia de Iroshka Elvir de galardonar a JOH”, dice la publicación de Facebook compartida decenas de veces desde el 25 de noviembre de 2026.

Iroshka Elvir se desempeña como diputada propietaria del Congreso Nacional de Honduras por el departamento de Francisco Morazán. El 5 de noviembre de 2026, el Congreso Nacional aprobó en un solo debate otorgar la condecoración Gran Cruz con Placa de Oro y Pergamino Especial al empresario y expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, en reconocimiento a su trayectoria política y sus aportes a esa institución partidaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La iniciativa fue presentada por el diputado liberal Ricardo Elencoff, mientras que la congresista Iroshka Elvir solicitó la dispensa de los dos debates reglamentarios para que la propuesta fuera discutida y aprobada en una sola sesión. Durante su intervención, Elvir destacó el papel de Rosenthal en la incorporación de Salvador Nasralla a las filas del Partido Liberal y relacionó esa decisión con los resultados obtenidos por esa institución política en las elecciones generales de 2025, en las que consiguió más de 1.5 millones de votos, según la parlamentaria.

Nada lo prueba