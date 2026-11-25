Tegucigalpa, Honduras.- El asesor presidencial del gobierno, Marvin Ponce, afirmó que Honduras pasó de registrar 96 muertos por cada 100,000 habitantes a 28, en referencia a una reducción en la tasa de violencia homicida en el país. “Nosotros teníamos 96 muertos por cada 100,000 habitantes, ahora tenemos 28”, aseguró Ponce (a partir del minuto 48:39).

No obstante, las cifras mencionadas por Ponce son inexactas. Según los registros históricos de la Secretaría de Seguridad, la tasa más alta fue de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011, no de 96. Asimismo, el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reportó una tasa de 26.2 en 2025, mientras que los datos parciales del Sistema Estadístico Policial (Sepol) sitúan este indicador en 21.12 en 2026, no en 28, como afirmó el asesor presidencial. Las declaraciones de Ponce surgen en un contexto en el que el gobierno ha reforzado las acciones de seguridad mediante reformas a la legislación penal y el despliegue de operativos policiales y militares para combatir a las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 27 de octubre de 2026, el Congreso Nacional aprobó un cuarto paquete de reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que entró en vigencia el 3 de noviembre tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Entre las disposiciones aprobadas figuran el endurecimiento de las penas contra integrantes y cabecillas de asociaciones terroristas, la ampliación de los plazos de detención de 24 a 48 horas, nuevas facultades para realizar allanamientos bajo determinadas condiciones y mayores controles en los centros penitenciarios. EH Verifica preguntó a Ponce por la fuente de su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

Distintas a las oficiales

De acuerdo con el Boletín Oficial de Homicidios, Suicidios y Muertes por Lesiones de Tránsito de 2024, publicado por la Secretaría de Seguridad, Honduras alcanzó en 2011 una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, la más alta de la serie histórica presentada en el documento. La cifra también coincide con los registros del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, que contabilizó 7,104 homicidios durante ese año. En 2012, la tasa de homicidios disminuyó a 85.5 por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2013 se redujo a 77.6 y en 2014, a 69.9, según los registros de la Secretaría de Seguridad. La tendencia a la reducción de este indicador continuó, aunque con incrementos en algunos años. En 2021, por ejemplo, Honduras registró una tasa de 41.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, superior a la de 38.9 reportada en 2020. Posteriormente, la tasa disminuyó a 38.1 en 2022, a 34.4 en 2023 y a 26.3 en 2024, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad.

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