Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un arte atribuido a diario LA PRENSA en el que se informa que el diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, supuestamente declaró haber recibido aportaciones económicas de Salvador Nasralla y del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para financiar su campaña política. Sin embargo, la publicación es falsa. El contenido gráfico no es de la autoría de la marca, confirmó LA PRENSA Verifica. “Rashid Mejía; Así como recibí dinero de Salvador, también Tommy me aportó a la campaña, no hay nada de malo”, dice literalmente el texto superpuesto en el arte difundido en Facebook, compartido decenas de veces desde el 25 de noviembre de 2026.

La publicación circula en medio de las diferencias entre el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y el diputado Rashid Mejía, quienes han intercambiado señalamientos públicos sobre el manejo de los fondos de la campaña electoral de 2025. El 24 de noviembre de 2026, Nasralla cuestionó públicamente a los diputados liberales Rashid Mejía, Saraí Espinal y Jhosy Toscano, y manifestó que no respaldaría sus aspiraciones para ocupar nuevamente una curul en el Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un día después, el 25 de noviembre, Mejía retó a Nasralla a someterse a una prueba de polígrafo para responder a los señalamientos relacionados con el manejo de los recursos económicos de la campaña electoral. Durante una entrevista, el congresista aseguró que estaba dispuesto a cubrir los gastos de la prueba y que renunciaría a su curul si el resultado indicaba que estaba mintiendo. Mejía también cuestionó el manejo de 73 millones de lempiras que, según sus declaraciones, no habrían sido debidamente justificados ante la Unidad de Política Limpia. En medio de la controversia, se divulgó un recibo fechado el 27 de noviembre de 2025, en el que consta un aporte de 534,212.32 lempiras de Nasralla a la campaña electoral de Mejía. El diputado reconoció haber recibido estos recursos económicos y aseguró que fueron reportados ante la Unidad de Política Limpia como parte de su informe de rendición de cuentas. Además, cuestionó la divulgación de documentos que, según afirmó, estaban bajo custodia de esa institución.

Arte falso