Este medio determinó utilizar el 26 de septiembre como fecha de partida del análisis por coincidir con la entrada en vigencia de un paquete de reformas penales, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/interactivos/reformas-penales-cambios-modificaciones-maras-pandillas-comparacion-ON32486901" target="_blank">enfocadas en endurecer las penas y ampliar las facultades de investigación</a>, y con la implementación del Plan Escudo de Honduras, consistente en la saturación de puntos prioritarios.Además, se utilizaron intervalos de 28 días para garantizar una comparación entre períodos de igual duración y con la misma cantidad de días de cada día de la semana.Las fechas tampoco son antojadizas: durante este período, las autoridades desplegaron <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/plan-escudo-interviene-sectores-senalados-por-estructuras-criminales-en-honduras-MI32092860" target="_blank">efectivos en las principales ciudades</a>, capturaron a cabecillas de estructuras criminales bajo la nueva tipificación de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/operacion-escudo-deja-60-capturados-por-asociacion-terrorista-en-ocho-dias-HB32442702" target="_blank">asociación terrorista</a> y aplicaron el nuevo régimen penitenciario a los detenidos, además de realizar una serie de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/mas-150-reclusos-son-trasladados-de-tolva-hacia-carcel-tamara-AG32617979" target="_blank">traslados de reos</a> entre centros penitenciarios.La discreta reducción se alcanza pese a lo acontecido el 18 de noviembre en Yorito, donde se registró<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/interactivos/masacre-en-yorito-el-mapa-de-los-cuatro-escenarios-donde-murieron-12-personas-BP32686061" target="_blank"> una cadena de masacres de forma consecutiva</a> que dejó un saldo de 12 víctimas mortales.El dantesco hecho disparó la cifra de homicidios de esa jornada, que cerró con 15 casos a nivel nacional, cuando el promedio diario rondaba los seis.