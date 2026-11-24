Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) promete poner en marcha 14 proyectos de infraestructura vial en el Distrito Central durante enero y febrero de 2027, con una inversión que superaría los 1,200 millones de lempiras para mejorar la movilidad en distintos sectores de la capital. El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, informó que varias de las obras ya fueron licitadas y que la planificación contempla puentes, pasos a desnivel, ampliaciones de estructuras y mejoramiento de conexiones viales en zonas que registran problemas de circulación. Las intervenciones estarán distribuidas en sectores como Loarque, Las Casitas, La Venecia, Suyapa, Villa Nueva, Mateo, La Villeda de Morales y Ciudad Tecnológica. El funcionario aseguró que los trabajos comenzarán durante los primeros dos meses del próximo año. “Para enero y febrero ya tenemos licitados varios proyectos. Estamos hablando del puente frente a Loarque, el que se está ampliando frente a la Fuerza Aérea, en el sector de Chahín, y el paso a desnivel sobre la vía rápida, a la altura del río San José”, detalló Ehrler.

Entre las obras anunciadas también figura la ampliación del puente sobre el río Jacaleapa, en La Venecia, así como la construcción de un paso a desnivel de tres niveles para facilitar las entradas y salidas de esa colonia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A esta lista se suma un puente a desnivel en el sector de Loarque, la ampliación del puente de Las Casitas y otras intervenciones en diferentes puntos de la capital, con las que las autoridades buscan mejorar la conectividad entre las colonias y las principales vías. “Tenemos varios proyectos dentro de la colonia Suyapa, otros en Villa Nueva, en la zona de La Villa de Morales y la aldea Mateo, además de la iniciación del proyecto que conecta con El Lolo”, manifestó el titular de la SIT.

Inversión millonaria

De acuerdo con la planificación presentada por el funcionario, las 14 infraestructuras de paso representan una inversión estimada de entre 700 y 750 millones de lempiras, únicamente para las obras de puentes y pasos a desnivel. A ese presupuesto se agregarían otros 500 millones de lempiras para intervenciones complementarias, lo que elevaría la inversión proyectada en el Distrito Central a aproximadamente 1,200 millones de lempiras. “Estamos trabajando de manera conjunta con la Alcaldía Municipal del Distrito Central para liberar primero la periferia de la ciudad. Queremos intervenir los puntos que permitan mejorar la circulación y evitar que todo el tráfico tenga que ingresar al centro”, explicó Ehrler.