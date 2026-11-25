Cortés, Honduras.- Un hondureño deberá continuar pagando 6,000 lempiras mensuales por concepto de manutención de un menor de edad, luego de que la Corte de Apelaciones de lo Civil confirmara la resolución emitida por el Juzgado Especial de Violencia Doméstica de San Pedro Sula. La decisión judicial establece que el ciudadano tendrá que cumplir con el pago durante 12 meses, lo que representa un total de 72,000 lempiras, pese a que su defensa sostiene que el niño no es su hijo biológico y que en el acta de nacimiento aparece registrado otro hombre como padre. El abogado Cristóbal Mejía, representante legal del ciudadano, informó que recibió la notificación de la resolución este miércoles 25 de noviembre, después de presentar un recurso de apelación contra la medida dictada el pasado 21 de septiembre de 2026.

Según explicó el profesional del derecho, los magistrados fundamentaron su decisión en el artículo 6 de la Ley contra la Violencia Doméstica, que establece que las medidas de protección, entre ellas las pensiones alimenticias provisionales, son inapelables. Por esa razón, la Corte no entró a analizar el fondo de la controversia ni admitió como medio de prueba el acta de nacimiento presentada por la defensa, en la que supuestamente figura otra persona como padre del niño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Realmente es su hijo?

El portavoz de los Tribunales de Justicia de San Pedro Sula, Ruy Barahona, explicó a EL HERALDO el pasado 23 de septiembre que el hombre fue denunciado por violencia doméstica y que, durante la audiencia, admitió ante la jueza que el niño es su hijo. “Fue denunciado por violencia doméstica por la madre del menor el 28 de agosto y posteriormente fue citado. Él vino a la cita y, ante la jueza, dijo que el niño es de él, pero que no lo reconoció”, aseguró Barahona.

¿Por qué no solicitan una prueba de ADN?

Mejía también explicó que los juzgados especializados en violencia doméstica no tienen competencia para resolver controversias sobre paternidad, por lo que una eventual prueba de ADN tendría que solicitarse mediante un proceso de impugnación de paternidad ante los juzgados de Familia.