Tegucigalpa, Honduras.-La Corte de Apelaciones confirmó el auto de formal procesamiento contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por su defensa por delitos relacionados con vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa. Con esta resolución, se mantiene vigente la decisión del Juzgado de Letras Penal y el expediente deberá regresar a ese órgano jurisdiccional para que programe la audiencia preliminar, en la que se determinará si el caso pasa a juicio oral y público.

Dina Meza, representante de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), calificó la decisión como un avance en la búsqueda de justicia para los periodistas afectados y advirtió que no deben permitirse nuevas maniobras para retrasar el proceso. "Por primera vez en la historia sentamos a un alto jerarca de las Fuerzas Armadas y eso debe hacer que todos aquellos funcionarios que se dedican a molestar a los periodistas y violentar la libertad de expresión y de prensa pongan sus barbas en remojo", expresó. La defensora de derechos humanos pidió a los jueces evitar el uso de mala fe de los recursos contemplados en el Código Procesal Penal y garantizar que el expediente avance sin obstáculos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Meza sostuvo que las víctimas tienen derecho a una justicia pronta, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Asimismo, manifestó su preocupación por las posibles influencias de sectores militares y políticos en el desarrollo del caso. El proceso penal contra Roosevelt Hernández está relacionado con una publicación difundida el 26 de mayo de 2025 en los canales institucionales de las Fuerzas Armadas, bajo el título "Sicarios de la verdad", en la que se realizaron señalamientos contra periodistas que cuestionaban actuaciones de la institución castrense. El Ministerio Público presentó acusación por los presuntos delitos de incitación a la discriminación agravada y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los comunicadores Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.