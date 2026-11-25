Tegucigalpa, Honduras.- El futbolista del Olimpia, Kevin Güity, sufrió un percance automovilístico la mañana de este miércoles cuando se trasladaba hacia el entrenamiento del primer equipo, según confirmó el propio club mediante un comunicado oficial.

El accidente ocurrió en la carretera de acceso al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, donde actualmente se desarrollan trabajos de reparación vial.

De acuerdo con el reporte preliminar, el jugador perdió el control de su automóvil al intentar esquivar a otro vehículo que presuntamente invadió su derecho de vía.