La pelea más importante estará en la parte alta de la clasificación. Olimpia , quien ya está clasificado a semifinales, es líder con 35 puntos y Marathón ocupa la segunda posición con 31 unidades y está obligado a ganar para asegurar su boleto a semifinales.

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras se prepara para vivir una jornada de máxima emoción. El próximo sábado 28 de noviembre se disputará la fecha 16 del torneo Apertura 2026, última de las vueltas regulares, con los seis encuentros programados para las 7:00 de la noche, todos en simultáneo, para definir las posiciones finales y los clasificados a la siguiente fase.

MARATHÓN VS GÉNESIS PN:

El Marathón, segundo con 31 puntos, recibirá a Génesis PN en el estadio Francisco Morazán. Los verdolagas buscarán una victoria que les permita asegurar su presencia directa en semifinales, mientras que el conjunto policial, séptimo con 18 unidades, necesita ganar y esperar una combinación de resultados para intentar meterse entre los seis primeros.

OLIMPIA VS ESTRELLA ROJA:

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Por su parte, Olimpia, líder con 35 puntos, se enfrentará a Estrella Roja en el estadio Nacional. Los albos ya tienen asegurada su presencia entre los seis clasificados, pero intentarán conservar el primer lugar y cerrar las vueltas regulares con una victoria. Estrella Roja, quinto con 22 unidades, buscará defender su posición y asegurar su presencia en el repechaje.

CHOLOMA VS REAL ESPAÑA

Otro de los encuentros que tendrá especial atención será el de Choloma frente a Real España, en el estadio Rubén Deras. La Máquina ocupa la cuarta posición con 29 puntos y todavía tiene posibilidades matemáticas de pelear por uno de los dos boletos directos a semifinales, pero ocupará de que Marathón y Motagua tropiecen. Choloma, décimo con 12 unidades, intentará despedirse del torneo con un resultado positivo.

OLANCHO VS MOTAGUA

Motagua, tercero con 31 puntos, visitará a Olancho FC en el estadio Brevé Vargas. Los azules necesitan ganar y esperar un tropiezo de Marathón para intentar meterse entre los dos primeros. Los olanchanos, octavos con 18 unidades, buscarán cerrar el campeonato con una victoria ante uno de los grandes del fútbol hondureño y esperar la derrota de Lobos y Genesis para avanzar al repechaje

LOBOS vs JUTICALPA

En otro compromiso, Lobos UPNFM recibirá a Juticalpa en el estadio Emilio Williams. Los universitarios ocupan la sexta posición con 19 puntos y están obligados a defender ese último boleto al repechaje. Génesis PN, con 18 unidades, representa una amenaza directa, por lo que cualquier tropiezo podría costarles la clasificación.

INDEPENDIENTE VS PLATENSE

Finalmente, Atlético Independiente se medirá a Platense en el estadio Carlos Miranda. Los locales acumulan 13 puntos y los escualos apenas nueve, por lo que ambos buscarán cerrar su participación en el Apertura con una victoria, aunque ya se encuentran fuera de la zona de clasificación. Pero este partido es vital para el próximo torneo para lo del tema del descenso.