Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El reglamento de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias entró en vigor el viernes 20 de noviembre de 2026, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, edición número 37,300, mediante el Acuerdo Ejecutivo 657-2026, emitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin). La normativa desarrolla las disposiciones del Decreto Legislativo 73-2026, publicado en La Gaceta el 28 de mayo de 2026, y su reforma, contenida en el Decreto Legislativo 167-2026, publicada el 14 de septiembre de 2026. Su objetivo es regular el retorno definitivo y la reintegración de los hondureños migrantes y sus familias. De acuerdo con el artículo 2 del reglamento, los beneficios fiscales se aplican exclusivamente a la importación de menaje de casa, hasta por 150,000 dólares (4,025,190 lempiras), y a la introducción de implementos de trabajo, también con un límite máximo de 150,000 dólares (4,025,190 lempiras).

El beneficio también contempla la exención para importar un vehículo de uso particular y un vehículo de trabajo, así como la exoneración de la Tasa Única Anual Vehicular, la Tasa Vial Municipal y las demás contribuciones correspondientes al primer período fiscal en el que se acepte la declaración definitiva de importación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El reglamento establece que estas exenciones tienen carácter personalísimo, por lo que no pueden cederse a terceros distintos de los beneficiarios individuales o de los integrantes acreditados de su grupo familiar. Mientras se habilita y entra en pleno funcionamiento la Ventanilla Única del Retorno (VUR), este mecanismo operará temporalmente como centro de orientación e información a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y su red diplomática y consular. Los consulados hondureños brindarán orientación a los migrantes sobre los requisitos, los canales oficiales y las competencias institucionales, sin sustituir las facultades legales de las entidades del Estado en Honduras.

Solicitud

En el trámite ante el Instituto Nacional de Migración (INM), la persona debe encontrarse ya en territorio nacional, manifestar su voluntad de residir definitivamente en Honduras y presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) o pasaporte, además de una declaración jurada de domicilio con ubicación precisa y teléfono. Quienes retornen de forma voluntaria deberán adjuntar copia de pasaporte, boleto de viaje o documento equivalente con los sellos correspondientes, y efectuar el pago mediante recibo TGR-1 de 200 lempiras exactos por la emisión de la constancia de persona migrante hondureña retornada. Cuando se solicite incluir a un grupo familiar, el INM exigirá acreditar el vínculo mediante certificado de matrimonio o sentencia de unión de hecho para el cónyuge, partidas de nacimiento para hijos, o certificaciones de nacimiento para parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que sean dependientes y convivientes. Si la documentación fue emitida en el extranjero, deberá contar con las formalidades y certificaciones exigidas por el derecho internacional para surtir efectos legales en Honduras, y el INM podrá entrevistar a los solicitantes ante dudas razonables o para aclarar inconsistencias. Concluido el proceso, la Secretaría General del INM resolverá mediante auto si procede emitir la constancia; la cual tendrá una vigencia de 12 meses contados desde la fecha de ingreso al país; o conceder un plazo de 10 días hábiles para subsanar omisiones antes de archivar las diligencias. La constancia familiar llevará la anotación expresa de que los integrantes no podrán solicitar el beneficio de manera individual con posterioridad, y el sistema impedirá que una persona goce más de una vez de estas exoneraciones. En la fase aduanera, el migrante debe contar con Registro Tributario Nacional (RTN), llenar la Declaración de bienes en el sistema SARAH, enlistar el menaje y las herramientas según el formato de Aduanas y tramitar la importación conforme al CAUCA/RECAUCA y el Decreto Legislativo 17-2010, solicitando contrato de adhesión en línea si registra más de dos DUCA.