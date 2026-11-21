Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que regresen definitivamente al país podrán acceder a beneficios fiscales para importar sus pertenencias, luego de que entrara en vigor el reglamento de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias.

La normativa fue publicada el 20 de noviembre en el Diario Oficial La Gaceta mediante el Acuerdo Ejecutivo 657-2026, emitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin), con el que se establecen los procedimientos y requisitos para que los compatriotas puedan acogerse a las exoneraciones contempladas en la legislación.

Entre los principales beneficios figura la exención de impuestos para importar menaje de casa, herramientas y equipos de trabajo, con un límite de hasta 150,000 dólares para cada categoría.

Además, los migrantes retornados podrán ingresar un vehículo de uso particular y otro destinado a actividades laborales bajo el régimen de franquicias fiscales, junto con la exoneración de la Tasa Única Anual Vehicular, la Tasa Vial Municipal y otras contribuciones correspondientes al primer período fiscal en que se acepte la declaración definitiva de importación de los automotores.