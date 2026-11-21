<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Los <b>hondureños</b> que regresen definitivamente al país podrán acceder a<b> beneficios fiscales</b> para importar sus pertenencias, luego de que entrara en vigor el reglamento de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cancilleria-coordina-con-ice-para-agilizar-retorno-de-hondurenos-deportados-FP32684010" target="_blank">Personas Migrantes Hondureñas</a> y sus Familias.La normativa fue publicada el 20 de noviembre en el Diario Oficial La Gaceta mediante el <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://leyes.hn/documento/163095-acuerdo-ejecutivo-657-2026-reglamento-de-la-ley-especial-de-facilitacion-del" target="_blank">Acuerdo Ejecutivo 657-2026</a>, emitido por la Secretaría de Finanzas (<b>Sefin</b>), con el que se establecen los procedimientos y requisitos para que los compatriotas puedan acogerse a las exoneraciones contempladas en la legislación.Entre los principales beneficios figura la exención de impuestos para importar menaje de casa, herramientas y equipos de trabajo, con un límite de hasta <b>150,000 dólares</b> para cada categoría.Además, los migrantes retornados podrán ingresar un <b>vehículo de uso particular </b>y otro destinado a actividades laborales bajo el régimen de franquicias fiscales, junto con la exoneración de la Tasa Única Anual Vehicular, la Tasa Vial Municipal y otras contribuciones correspondientes al primer período fiscal en que se acepte la declaración definitiva de importación de los automotores.