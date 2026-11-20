Tegucigalpa, Honduras.- Después de estar cuatro días bajo cuidados y tratamientos médicos en el Hospital Escuela (HE), un joven que fue protagonista de un fuerte accidente vial en el occidente de nuestro país, expiró la madrugada de este viernes. El fallecido respondía en vida al nombre de Leonardo Anael González Aguilar. El joven de 30 años de edad, era originario de la aldea El Naranjo, perteneciente al término municipal de Masaguara, en el departamento de Intibucá. Leonardo Anael viajaba en su motocicleta por la calle de terracería que comunica a varias aldeas con el casco urbano del municipio de Jesús de Otoro -siempre en Intibucá- cuando impactó de manera frontal contra otro moto que venía en sentido contrario.

El accidente ocurrió a eso de las 4:45 de la tarde, a la altura de la comunidad de Yacanguare. Del fuerte impacto, los dos hombres salieron despedidos de sus vehículos de dos ruedas, cayendo violentamente contra el suelo.

La otra persona fue identificada como Suny Omar Nolasco Ventura, de 57 años de edad; un ingeniero agrónomo y a la vez profesor del Instituto Técnico Federico C. Canales, ubicado en el casco urbano Jesús de Otoro; quien murió en el acto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Labrador

El muchacho, Leonardo González venía de su aldea El Naranjo, con destino a la zona de Jesús de Otoro, mientras que el maestro regresaba del colegio en el que laboraba, e iba con rumbo al caserío San Jerónimo, en Jesús de Otoro, dónde este vivía.

En primera instancia, Leonardo fue llevado al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, en La Esperaza, Intibucá, para brindarle la asistencia médica necesaria, pero debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado hacia el Hospital Escuela, esa misma tarde. Saúl González, hermano mayor de Leonardo, contó que Leonardo era un campesino, dedicado a la siembra de granos básicos, y que era padre de cuatro hijos, todos menores de diez años. La motocicleta en la que él se transportaba era de su propiedad, pero desconoce que diligencia andaba haciendo en la zona, a unos 19 kilómetros de distancia de la aldea El Naranjo, dónde él vivía junto a sus hijos y compañera de hogar.