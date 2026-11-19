Tegucigalpa,Honduras.- Unos 116,080 hondureños dejaron de vivir en condiciones de pobreza durante 2025, luego de que este indicador se redujera 1.9 puntos porcentuales y pasara de 51.6% en 2024 a 49.7%, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). De acuerdo con el presentado reciente informe, en 2024 alrededor de 5,586,062 hondureños vivían en condiciones de pobreza. Para 2025, la cifra descendió a 5,469,982 personas, lo que significa que aproximadamente 49 de cada 100 habitantes se encontraban en esa situación. La extrema pobreza también registró una reducción. En 2025, este indicador se situó en 17.8%, frente al 19.9% reportado en 2024, una disminución de 2.1 puntos porcentuales.

En términos de población, 1,959,068 hondureños vivían en condiciones de extrema pobreza durante 2025, según los datos atribuidos a la Cepal. Pese a esta reducción, Honduras continúa entre los países con mayores índices de pobreza de la región. De los 13 países analizados por la Cepal, ocupa el segundo lugar, detrás de Guatemala, que registra un 54.5%. Sin embargo, este último dato corresponde a 2023, por lo que la comparación debe considerar que las cifras no pertenecen al mismo año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a la extrema pobreza, Guatemala reportó un 18.5%, mientras que Honduras registró un 17.8%, una diferencia de 0.7 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos citados. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que la pobreza en Honduras se situó en 60.1% al cierre de 2025. Aunque el indicador sigue siendo elevado, representa una reducción respecto a 2021, cuando alcanzó el 73.6%.

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