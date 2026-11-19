Tegucigalpa,Honduras.- Unos 116,080 hondureños dejaron de vivir en condiciones de pobreza durante 2025, luego de que este indicador se redujera 1.9 puntos porcentuales y pasara de 51.6% en 2024 a 49.7%, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De acuerdo con el presentado reciente informe, en 2024 alrededor de 5,586,062 hondureños vivían en condiciones de pobreza. Para 2025, la cifra descendió a 5,469,982 personas, lo que significa que aproximadamente 49 de cada 100 habitantes se encontraban en esa situación.
La extrema pobreza también registró una reducción. En 2025, este indicador se situó en 17.8%, frente al 19.9% reportado en 2024, una disminución de 2.1 puntos porcentuales.
En términos de población, 1,959,068 hondureños vivían en condiciones de extrema pobreza durante 2025, según los datos atribuidos a la Cepal.
Pese a esta reducción, Honduras continúa entre los países con mayores índices de pobreza de la región. De los 13 países analizados por la Cepal, ocupa el segundo lugar, detrás de Guatemala, que registra un 54.5%. Sin embargo, este último dato corresponde a 2023, por lo que la comparación debe considerar que las cifras no pertenecen al mismo año.
En cuanto a la extrema pobreza, Guatemala reportó un 18.5%, mientras que Honduras registró un 17.8%, una diferencia de 0.7 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos citados.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que la pobreza en Honduras se situó en 60.1% al cierre de 2025. Aunque el indicador sigue siendo elevado, representa una reducción respecto a 2021, cuando alcanzó el 73.6%.
Empleo y situación económica
Durante el primer semestre de 2025, el INE registró 4,286,430 hondureños en la fuerza de trabajo, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples.
De ese total, 4,075,415 personas estaban ocupadas, es decir, tenían un empleo formal o informal y recibían un salario o algún beneficio.
Las personas con problemas de empleo en Honduras ascendieron a 4,075,415.4 catalogados como desocupados, cifra que engloba a las personas que tienen la disponibilidad de trabajar o buscan empleo según el INE.
Para Liliana Castillo, ex presidenta del Colegio Hondureño de Economistas , la pobreza y el desempleo mantienen una relación directa.
"La pobreza y el desempleo van de la mano, si no hay inversión no se generan empleos, y si no hay empleos los hogares no tienen ingresos y eso conlleva a más pobreza", expresó.
De acuerdo con la Encuesta de Hogares del INE, el tiempo que una persona puede tardar en encontrar empleo oscila entre uno y ocho meses. El período de búsqueda puede ser mayor para quienes cuentan con estudios de educación media o superior, según la información proporcionada.
En cuanto a los ingresos laborales, el salario mensual más reportado a nivel nacional fue de 9,682 lempiras. En la zona urbana alcanzó los 11,725 lempiras, mientras que en el área rural se situó en 6,681 lempiras.