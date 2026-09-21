La maquinaria de la pobreza

El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ubica la pobreza en los hogares hondureños en un escandaloso 61.1 %, no es una revelación divina ni una fatalidad numérica. Es el balance contable de un crimen sistemático y perpetuo. Pretender analizar esta cifra como un simple número frío es una cobardía intelectual; la pobreza en Honduras no es una maldición geográfica, sino el producto directo de las peores prácticas de un Estado fallido que devora a sus propios hijos.

Las estadísticas oficiales del INE son técnicamente una investigación que los inquilinos del poder miran con desdén desde sus camionetas blindadas. Mientras la gran mayoría de la población hace malabares con el hambre, históricamente la clase política gobernante se burla de la realidad nacional.

Ellos viven en la ostentación, blindados por ejércitos de guardaespaldas pagados con el erario, inmunes a la devaluación de la vida y al colapso de la dignidad colectiva. Para ellos, el país es un botín; para el ciudadano, un territorio de colapso social, donde la pobreza extrema es apenas el síntoma visible de un organismo desangrado por múltiples heridas abiertas.

Y es que nadie puede salir adelante en un país donde poner un pequeño negocio es firmar una sentencia de extorsión o de muerte. La delincuencia opera con total impunidad, asfixiando al emprendedor de barrio y al taxista, mientras el aparato de seguridad se muestra incapaz o cómplice de garantizar el derecho más elemental a la subsistencia.

A eso se suma una corrupción que no solo roba dinero, sino que se apropia de las oportunidades y termina costando vidas. Los recursos que deberían convertirse en hospitales abastecidos, medicamentos, escuelas dignas y mejores condiciones de vida terminan desviados hacia intereses particulares y drenados en las arcas de la cleptocracia.

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Y el daño se vuelve todavía más profundo cuando alcanza la educación. Un sistema público obsoleto, sin pensamiento crítico ni herramientas técnicas, no solo limita las oportunidades de una generación, también deja a las siguientes en condiciones más vulnerables frente al clientelismo y la dominación política.

Mientras tanto, el pueblo hace fila para recibir migajas o termina emigrando en caravanas de desesperación, mientras el gobierno sostiene un gasto público que parece responder a otras prioridades. El derroche fiscal resulta insultante cuando se consume en planillas infladas, viáticos millonarios y, muchas veces, en propaganda destinada a maquillar una realidad que las cifras ya no permiten ocultar.

El contraste es brutal: mientras el 61.1 % de los hogares permanece atrapado en la precariedad, el poder sigue protegido de las consecuencias de sus propias decisiones. La maquinaria de la pobreza en Honduras es el resultado de un sistema que, durante demasiado tiempo, ha administrado la escasez de unos mientras preserva los privilegios de otros.

Al final, los discursos oficiales y las estadísticas acomodadas no son más que epitafios escritos sobre la tumba de una nación a la que sus poderosos siguen condenando a sobrevivir, en lugar de gobernarla para salir adelante.