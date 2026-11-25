Tegucigalpa, Honduras.-Seis personas fueron capturadas este miércoles 25 de noviembre durante una operación contra una presunta estructura dedicada al narcotráfico que operaba en los departamentos de Copán y Ocotepeque, en el occidente de Honduras. Entre los detenidos figura quien sería la presunta cabecilla de la organización criminal, según los resultados preliminares de la Operación “Quimera”, ejecutada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público. Las acciones se desarrollan con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y bajo la asesoría técnico-jurídica de la Fiscalía Regional de Santa Rosa de Copán.

Como parte de la operación, las autoridades ejecutan 13 allanamientos de morada con orden judicial y varias órdenes de captura contra personas que presuntamente formaban parte de la estructura. Los equipos de investigación realizan intervenciones simultáneas en distintos sectores de ambos departamentos, donde buscan identificar y detener a los integrantes de la organización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Copán, los allanamientos se desarrollan en la aldea Los Tangos y el sector de Las Bodegas, en el municipio de Nueva Arcadia, así como en el barrio Mercedes, de Corquín. Mientras tanto, en Ocotepeque, las acciones se concentran en los barrios La Majada y Las Mesitas, ubicados en el municipio de Fraternidad.