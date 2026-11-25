Choluteca, Honduras.-Un miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) murió en las últimas horas en un accidente de tránsito cuando se desplazaba en motocicleta por el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, mientras aprovechaba su día libre para visitar a sus familiares.

La víctima fue identificada como Jairo Josué Corrales Castellón, quien, según los informes preliminares, se dirigía a reencontrarse con sus seres queridos cuando ocurrió el percance vial.

El accidente se registró en un tramo carretero de la zona sur, donde el policía militar circulaba a bordo de su motocicleta.