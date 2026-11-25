Choluteca, Honduras.-Un miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) murió en las últimas horas en un accidente de tránsito cuando se desplazaba en motocicleta por el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, mientras aprovechaba su día libre para visitar a sus familiares.
La víctima fue identificada como Jairo Josué Corrales Castellón, quien, según los informes preliminares, se dirigía a reencontrarse con sus seres queridos cuando ocurrió el percance vial.
El accidente se registró en un tramo carretero de la zona sur, donde el policía militar circulaba a bordo de su motocicleta.
De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo lo embistió violentamente, provocando que saliera expulsado de su unidad y cayera sobre el pavimento.
Debido a la fuerza del impacto, Corrales Castellón sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar, antes de que pudiera recibir asistencia médica.
Tras el accidente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la escena para acordonar el área y realizar las primeras diligencias.
Los funcionarios comenzaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el choque, identificar las características del vehículo involucrado y determinar las responsabilidades del conductor.
Por su parte, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y coordinó su traslado a la morgue judicial.
La muerte del joven integrante de la Policía Militar ha causado consternación entre sus familiares, amigos y compañeros de institución, quienes lamentan su fallecimiento.