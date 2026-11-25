Tegucigalpa, Honduras.-Dos hombres murieron durante un voraz incendio registrado la noche del martes 24 de noviembre en un edificio antiguo y abandonado, ubicado en el barrio Abajo de Tegucigalpa, en una calle alterna al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), debajo del puente Carías. El siniestro fue reportado mediante múltiples llamadas al Sistema Nacional de Emergencias 911, que alertaron sobre las llamas que consumían el inmueble. Al llegar al lugar, los miembros del Cuerpo de Bomberos encontraron enormes llamaradas que salían por las ventanas y consumían rápidamente la estructura.

Ante la magnitud del incendio, los apagafuegos desplegaron varias unidades para combatir las llamas y controlar la emergencia. Una vez sofocado el fuego, los bomberos ingresaron al edificio para realizar una inspección y encontraron los cuerpos de dos personas, aparentemente del sexo masculino, con quemaduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Descartan cortocircuito como causa del incendio

Uno de los detalles que mantiene abiertas las interrogantes sobre el siniestro es que el inmueble no contaba con conexión al servicio de energía eléctrica. Por esta razón, el Cuerpo de Bomberos descartó que el incendio se hubiera originado por un cortocircuito, mientras las autoridades investigan qué provocó las llamas.