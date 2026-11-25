Choluteca, Honduras.- Una persona perdió la vida y otras dos resultaron gravemente heridas tras un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles 25 de noviembre en el sector de La Galera, municipio de El Corpus, Choluteca, al sur de Honduras.

El percance ocurrió cuando dos motocicletas colisionaron violentamente en plena carretera que comunica el municipio de San Marcos de Colón con el departamento de Choluteca.

De acuerdo con la versión preliminar, uno de los conductores habría intentado rebasar un furgón, momento en que se produjo el fuerte impacto con la otra unidad que transportaba a dos personas.

Entre los documentos encontrados en el lugar del accidente figuraba el nombre de Serapio Ruiz, aunque las autoridades deberán confirmar la identidad del individuo que perdió la vida.