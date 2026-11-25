Choluteca, Honduras.- Una persona perdió la vida y otras dos resultaron gravemente heridas tras un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles 25 de noviembre en el sector de La Galera, municipio de El Corpus, Choluteca, al sur de Honduras.
El percance ocurrió cuando dos motocicletas colisionaron violentamente en plena carretera que comunica el municipio de San Marcos de Colón con el departamento de Choluteca.
De acuerdo con la versión preliminar, uno de los conductores habría intentado rebasar un furgón, momento en que se produjo el fuerte impacto con la otra unidad que transportaba a dos personas.
Entre los documentos encontrados en el lugar del accidente figuraba el nombre de Serapio Ruiz, aunque las autoridades deberán confirmar la identidad del individuo que perdió la vida.
Tras el choque, personas que se encontraban en las inmediaciones solicitaron asistencia médica para los heridos, por lo que pidieron el envío de una ambulancia para trasladarlos al Hospital General del Sur.
Las circunstancias exactas del accidente deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones de las autoridades, que también tendrán que confirmar la identidad de las tres personas involucradas.
Cinco muertes diarias
Según datos de la Asociación de Familiares de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito, Honduras contabilizaba más de 1,734 fallecimientos hasta el 16 de noviembre, lo que representa un promedio de cinco muertes diarias por percances viales en 2026.
Entre los principales factores de riesgo figuran el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, usar el celular al volante y no respetar las señales de tránsito, por lo que organizaciones de familiares de víctimas insisten en la necesidad de fortalecer los controles y medidas de prevención para reducir las muertes viales en el país.
De acuerdo con la asociación, cada fallecimiento representa una tragedia que pudo tener consecuencias distintas si se hubieran respetado las normas de circulación o existieran mecanismos de prevención más efectivos.