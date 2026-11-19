La Paz, Honduras.-Un joven falleció la tarde de este jueves 19 de noviembre tras ser arrollado por un camión de agua en la ciudad de La Paz, en La Paz.
El joven fue identificado como Alexander Manueles Alvarado, quien andaba trabajando cuando ocurrió el hecho.
De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cuando la motocicleta en la que se conducía Manueles Alvarado impactó contra un camión repartidor de agua.
Debido a la fuerza del choque, el motociclista cayó sobre la calzada y el vehículo pesado le pasó por encima, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron a la escena para brindarle asistencia; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El accidente generó la movilización de las autoridades policiales y de tránsito, que llegaron al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las causas que provocaron el accidente ni sobre el conductor del camión repartidor.