La Paz, Honduras.-Un joven falleció la tarde de este jueves 19 de noviembre tras ser arrollado por un camión de agua en la ciudad de La Paz, en La Paz.

El joven fue identificado como Alexander Manueles Alvarado, quien andaba trabajando cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cuando la motocicleta en la que se conducía Manueles Alvarado impactó contra un camión repartidor de agua.

Debido a la fuerza del choque, el motociclista cayó sobre la calzada y el vehículo pesado le pasó por encima, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.