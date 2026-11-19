Yorito, Honduras.- Un presunto miembro de la organización criminal Cartel del Diablo fue capturado este jueves 19 de noviembre en Yorito, Yoro, tras las cuatro masacres que dejaron 12 víctimas.

La Policía Nacional, a través de sus diferentes unidades operativas e inteligencia, mediante la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, capturó al sospechoso, identificado preliminarmente como José Arnold García, durante una operación policial ejecutada en el barrio Nueva Esperanza del municipio de Yorito, departamento de Yoro.

El detenido de 29 años fue requerido de manera infraganti por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas y asociación terrorista, además las autoridades investigan posibles nexos con el Cartel del Diablo donde habría desempeñado actividades de vigilancia y mapeo de operativos policiales.