Yorito, Honduras.- Un presunto miembro de la organización criminal Cartel del Diablo fue capturado este jueves 19 de noviembre en Yorito, Yoro, tras las cuatro masacres que dejaron 12 víctimas.
La Policía Nacional, a través de sus diferentes unidades operativas e inteligencia, mediante la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, capturó al sospechoso, identificado preliminarmente como José Arnold García, durante una operación policial ejecutada en el barrio Nueva Esperanza del municipio de Yorito, departamento de Yoro.
El detenido de 29 años fue requerido de manera infraganti por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas y asociación terrorista, además las autoridades investigan posibles nexos con el Cartel del Diablo donde habría desempeñado actividades de vigilancia y mapeo de operativos policiales.
Durante la inspección realizada en la vivienda donde se efectuó la captura, los agentes decomisaron 29 bolsas plásticas que contenían en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, un dron, cuatro casquillos de calibre desconocido y tres teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a los procedimientos técnicos y periciales correspondientes.
El comisionado de Policía, Walter Varela, jefe de la Región Policial número 2, confirmó que "existen elementos probatorios que vincularían al sospechoso con esta estructura criminal". Sobre su posible participación en las cuatro masacres registradas en Yorito, el oficial evitó revelar detalles, pero aseguró que hay indicios bajo investigación.
El detenido y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente, como parte de las acciones de investigación y combate a las estructuras criminales en el territorio nacional.