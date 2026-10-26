Capturan a presunta encargada logística del Cártel del Diablo en Sulaco, Yoro

Sulaco, Honduras.- La Policía Nacional capturó en las últimas horas a una mujer de 27 años, presuntamente integrante de la estructura criminal “Cártel del Diablo”, en la aldea El Izote, municipio de Sulaco, Yoro. De acuerdo al informe policial, la sospechosa desempeñaba el rol de “traca” y presunta encargada de la logística dentro de dicha estructura criminal.

Tras labores de seguimiento y vigilancia, en coordinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) le dieron aprehensión. La detenida, cuya identidad no fue revelada por la Policía, será puesta a disposición de las autoridades competentes por suponerla responsable del delito de asociación para delinquir.

¿Qué es el Cartel del Diablo?