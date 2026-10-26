Capturan a mujer acusada de matar a machetazos a su pareja en Macuelizo, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Una mujer de 38 años fue detenida este domingo 25 de octubre por suponerla responsable de la muerte de su pareja sentimental, quien habría sufrido heridas en la cabeza con un machete durante una discusión ocurrida en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara.

La sospechosa, conocida con el alias de “Carolina”, fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes realizaron labores de ubicación y seguimiento en el barrio El Cementerio, aldea La Cuntas, con apoyo de funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un machete que presentaba manchas rojizas en la hoja, el cual será sometido a los análisis técnico-científicos correspondientes para determinar si guarda relación con el homicidio.