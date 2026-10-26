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Capturan a mujer acusada de matar a machetazos a su pareja en Macuelizo, Santa Bárbara

La sospechosa, conocida como “Carolina”, fue localizada en la aldea La Cuntas, donde agentes policiales la requirieron por suponerla responsable del homicidio

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 10:08
Capturan a mujer acusada de matar a machetazos a su pareja en Macuelizo, Santa Bárbara

Según las investigaciones preliminares, el hecho habría ocurrido durante una discusión entre la pareja, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

 Foto: Cortesía redes

Santa Bárbara, Honduras.- Una mujer de 38 años fue detenida este domingo 25 de octubre por suponerla responsable de la muerte de su pareja sentimental, quien habría sufrido heridas en la cabeza con un machete durante una discusión ocurrida en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara.

La sospechosa, conocida con el alias de “Carolina”, fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes realizaron labores de ubicación y seguimiento en el barrio El Cementerio, aldea La Cuntas, con apoyo de funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un machete que presentaba manchas rojizas en la hoja, el cual será sometido a los análisis técnico-científicos correspondientes para determinar si guarda relación con el homicidio.

El arma blanca será sometida a estudios técnico-científicos para definir su relación con el fatal hecho.

El arma blanca será sometida a estudios técnico-científicos para definir su relación con el fatal hecho.

 (Foto: Cortesía redes)
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Asimismo, los indicios y testimonios recopilados serán incorporados al expediente investigativo con el propósito de establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la legislación hondureña.

Detonante del conflicto

Según las investigaciones preliminares, el hecho habría ocurrido durante una discusión entre la pareja, cuando ambos presuntamente se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Las autoridades señalan que la víctima habría sufrido heridas en la cabeza provocadas con un arma blanca tipo machete, lesiones que le habrían causado la muerte. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho continúan bajo investigación.

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Finalmente, la detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía Local de Quimistán, Santa Bárbara, para continuar con el proceso legal correspondiente por suponerla responsable del delito de homicidio en perjuicio de su compañero de hogar.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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