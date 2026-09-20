Matan a hombre a machetazos en cancha de fútbol en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a machetazos en una cancha de fútbol en la aldea San Isidro del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. El fallecido fue identificado como Javier Enamorado, de 45 años de edad, quien fue atacado en horas de la madrugada de este domingo (20 de septiembre).

Personas que transitaban por el lugar observaron el cuerpo del hombre que estaba en la mitad de la cancha y, al aproximarse, verificaron que no tenía signos vitales. A los pocos minutos llegaron los familiares y levantaron el cuerpo de Javier Enamorado y lo trasladaron a su vivienda sin autorización de las autoridades competentes.