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Matan a hombre a machetazos en cancha de fútbol en Santa Cruz de Yojoa

Personas desconocidas le quitaron la vida al hombre en una cancha de fútbol en la aldea San Isidro de Santa Cruz de Yojoa en horas de la madrugada

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 10:17
Matan a hombre a machetazos en cancha de fútbol en Santa Cruz de Yojoa

El cuerpo de Javier Enamorado fue encontrado en la cancha de la aldea San Isidro de Santa Cruz de Yojoa y fue levantado por los familiares.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a machetazos en una cancha de fútbol en la aldea San Isidro del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

El fallecido fue identificado como Javier Enamorado, de 45 años de edad, quien fue atacado en horas de la madrugada de este domingo (20 de septiembre).

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Personas que transitaban por el lugar observaron el cuerpo del hombre que estaba en la mitad de la cancha y, al aproximarse, verificaron que no tenía signos vitales.

A los pocos minutos llegaron los familiares y levantaron el cuerpo de Javier Enamorado y lo trasladaron a su vivienda sin autorización de las autoridades competentes.

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Los pobladores del sector se mostraron alarmados por lo ocurrido y comentaron que en la comunidad no es común que se registren este tipo de hechos violentos.

Demandan a las autoridades que realicen las investigaciones para identificar al responsable del crimen para que sea capturado y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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