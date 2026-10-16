Luego de enterrar a su padre, hermanos se atacan a machetazos por una "herencia" en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Horas después de enterrar el cuerpo de su padre, un hombre atacó a machetazos a su propio hermano tras tener un conflicto, presuntamente por una herencia, en el municipio de El Paraíso, departamento del mismo nombre.

El hecho se registró la tarde de ayer jueves 15 de octubre, cuando familiares llegaron a darle sepultura a don Pedro Merlo, sin imaginarse que momentos después sus hijos estarían involucrados en un violento enfrentamiento.

Según las versiones de los hechos, cuando regresaban a su vivienda, los hermanos habrían tenido una discusión, presuntamente por una herencia de su padre, y uno de ellos, identificado como Denis Merlo, enojado, atacó a su hermano con un machete en reiteradas ocasiones.