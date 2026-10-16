Luego de enterrar a su padre, hermanos se atacan a machetazos por una "herencia" en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Horas después de enterrar el cuerpo de su padre, un hombre atacó a machetazos a su propio hermano tras tener un conflicto, presuntamente por una herencia, en el municipio de El Paraíso, departamento del mismo nombre.
El hecho se registró la tarde de ayer jueves 15 de octubre, cuando familiares llegaron a darle sepultura a don Pedro Merlo, sin imaginarse que momentos después sus hijos estarían involucrados en un violento enfrentamiento.
Según las versiones de los hechos, cuando regresaban a su vivienda, los hermanos habrían tenido una discusión, presuntamente por una herencia de su padre, y uno de ellos, identificado como Denis Merlo, enojado, atacó a su hermano con un machete en reiteradas ocasiones.
La víctima fue identificada como José Merlo, quien fue trasladado con heridas de gravedad a un centro asistencial de la zona, donde su estado de salud es delicado.
Autoridades policiales llegaron hasta el centro asistencial tras conocer el caso de tentativa de homicidio, con el objetivo de asegurar la vida de la víctima.
De manera preliminar, se conoce que José Merlo presentaba varias heridas en el rostro.
Vecinos del sector manifestaron que la causa habría sido un conflicto por una finca cafetalera, debido a la producción de esa zona, pero esa versión será confirmada por las autoridades.
El hecho ocurre días después de otro caso registrado en una comunidad de Muerto Cortés, donde Víctor Antonio Escobar acabó con la vida de su hermano, Mario Roberto Escobar Erazo, de 48 años, con un machete.
Víctor se llevó consigo a su hijo, identificado como Salaam Aviezri Escobar Rosales, de 12 años. Según la madre del menor y expareja de Víctor, el conflicto se habría originado por el robo de pertenencias y por problemas recientes que ambos mantenían.