Investigan muerte de dos hombres encontrados en un megaparque de Gracias, Lempira

Lempira, Honduras.- Dos hombres fueron encontrados sin vida en un megaparque del municipio de Gracias, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras, en un hecho que permanece bajo investigación y cuyas circunstancias deberán ser esclarecidas por las autoridades.
El hallazgo tuvo lugar muy cerca del bulevar Marco Tulio Rodríguez, en el casco urbano de este municipio occidental, donde los cuerpos quedaron encunetados y completamente ensangrentado.
En la escena del crimen, las autoridades localizaron varios litros de guaro y de acuerdo con los reportes preliminares, ambas personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas antes de desatarse una riña.
Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con certeza la identidad de las víctimas ni la edad de los fallecidos.
Hipótesis
Por ahora, las autoridades trabajan con dos posibles líneas de investigación para esclarecer el crimen.
Una de ellas plantea que los dos hombres pudieron atacarse mutuamente durante una discusión ocurrida bajo los efectos del alcohol, mientras que la otra posibilidad contempla la intervención de una tercera persona en el hecho.
Respuesta de las autoridades
Ante lo ocurrido, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sitio para desarrollar las diligencias correspondientes y recolectar evidencias que contribuyan a determinar cómo sucedieron los hechos.
Durante las labores investigativas, una mujer llegó al lugar con la intención de reconocer a uno de los fallecidos, aunque aparentemente no consiguió confirmar su identidad y hasta ahora se desconoce qué vínculo podría tener con alguno de los dos hombres.
Por su parte, agentes de la Policía Nacional permanecen resguardando la escena mientras esperan la llegada del personal de Medicina Forense, encargado de efectuar el levantamiento legal de ambos cuerpos, en un caso que mantiene consternados a los habitantes de Gracias, Lempira.