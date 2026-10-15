Investigan muerte de dos hombres encontrados en un megaparque de Gracias, Lempira

Lempira, Honduras.- Dos hombres fueron encontrados sin vida en un megaparque del municipio de Gracias, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras, en un hecho que permanece bajo investigación y cuyas circunstancias deberán ser esclarecidas por las autoridades.

El hallazgo tuvo lugar muy cerca del bulevar Marco Tulio Rodríguez, en el casco urbano de este municipio occidental, donde los cuerpos quedaron encunetados y completamente ensangrentado.

En la escena del crimen, las autoridades localizaron varios litros de guaro y de acuerdo con los reportes preliminares, ambas personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas antes de desatarse una riña.