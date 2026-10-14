Le enviaba fotos hechas con IA a su pareja: así fingió su secuestro una mujer en Choluteca

El Juzgado de Letras seccional de Choluteca emitió una orden de captura contra una hondureña por fingir su secuestro en dos ocasiones, utilizando Inteligencia Artificial (IA) para falsificar fotografías y documentos. Más detalles del caso a continuación.
La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) capturó este miércoles a Arelis Sarahí Cruz Carranza, de 23 años de edad y originaria de Choluteca. Fue detenida en la colonia La Unión de Tegucigalpa.
De acuerdo a las investigaciones de la UNAS, Cruz Carranza fingió su secuestro en dos ocasiones: el 21 de abril y el 1 de junio de este año.
La joven simuló estar privada de su libertad, alertando a su pareja sentimental a hacer pagos para supuestamente recobrar su libertad. Su pareja inicialmente depositó 2,000 lempiras para el presunto rescate.
La línea investigativa reveló que Cruz usó la IA para generar imágenes en las que simulaba presentar lesiones. Estas ilustraciones se las enviaba a su pareja para hacerle creer que era agredida por los secuestradores.
La joven le envió fotografías de heridas en su rostro, abdomen y mano, causando enorme preocupación en su pareja.
El uso de la IA no se limitó a crear imágenes de las lesiones, sino también documentación hospitalaria para hacerle creer a su pareja que se encontraba interna en un centro asistencial con el objetivo de hacer parecer más creíble su plan.
La ciudadana creó un falso documento atribuido al Hospital Escuela, en el cual detalla que llegó al área de emergencias. El archivo enlista una serie de falsos diagnósticos hipotensión, fiebre, pérdida del conocimiento, entre otros malestares.
De igual forma, falsificó otro documento atribuyéndolo al Hospital General de San Lorenzo. La joven confesó a los agentes de la UNAS que planificó sus dos autosecuestros con el fin de conseguir dinero para pagar deudas. A su vez, admitió que utilizó herramientas de IA para elaborar las imágenes.
Arelis Cruz será acusada por los delitos de simulación de infracción inexistente y por uso de documentos falsos.