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Graves mordeduras en sus piernas: perros pitbull atacan a dos niños en La Ceiba

Uno de los menores logró subirse a un árbol, pero el otro resultó con graves heridas en una de sus piernas, según informó el Cuerpo de Bomberos. Aquí los detalles

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 15:50
Graves mordeduras en sus piernas: perros pitbull atacan a dos niños en La Ceiba

En la foto figura uno de los menores, él sufrió graves mordeduras en una de sus piernas y también se le ven lesiones en sus brazos.

Foto: Cortesía

La Ceiba, Atlántida.- Un dramático momento vivieron dos menores de edad este jueves en la colonia Los Pinos de La Ceiba, norte de Honduras, luego de ser atacados ferozmente por perros de la raza pitbull al momento que ingresaron a una propiedad privada con la intención de cortar lichas.

​El incidente movilizó de emergencia a los elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes fueron alertados de la situación a las 12:23 de la tarde. De inmediato, los socorristas se trasladaron al lugar para brindar auxilio a los pequeños.​

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Mordedura que el perro de raza pitbull provocó en la pierna de uno de los dos menores.

Mordedura que el perro de raza pitbull provocó en la pierna de uno de los dos menores.

(Foto: Cortesía )

Según la información recabada en la escena, los dos niños entraron al predio sin percatarse de la presencia de los caninos.

Al verse acorralados por los animales, uno de los menores logró reaccionar a tiempo y escalar un árbol cercano, resultando completamente ileso.

​Sin embargo, el otro menor no corrió con la misma suerte y fue alcanzado por los perros, sufriendo severas heridas en distintas partes del cuerpo.​

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"El menor recibió varias mordeduras, una de ellas provocándole un grave desgarre en su pierna. Pedimos a los niños y padres de familia tomar las precauciones necesarias y evitar ingresar a propiedades privadas, ya que se exponen a ser atacados por perros de guardia", manifestó Carlos Peña, comandante del Cuerpo de Bomberos.​

Tras ser rescatado por los bomberos, el menor lesionado recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado de emergencia en una ambulancia hacia el hospital Atlántida, donde actualmente permanece recibiendo atención médica especializada para curar sus heridas.​

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la comunidad para orientar a los menores sobre los riesgos de ingresar a predios ajenos sin autorización.

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Redacción web
Carlos Molina

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