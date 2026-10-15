Graves mordeduras en sus piernas: perros pitbull atacan a dos niños en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un dramático momento vivieron dos menores de edad este jueves en la colonia Los Pinos de La Ceiba, norte de Honduras, luego de ser atacados ferozmente por perros de la raza pitbull al momento que ingresaron a una propiedad privada con la intención de cortar lichas. ​El incidente movilizó de emergencia a los elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes fueron alertados de la situación a las 12:23 de la tarde. De inmediato, los socorristas se trasladaron al lugar para brindar auxilio a los pequeños.​

Según la información recabada en la escena, los dos niños entraron al predio sin percatarse de la presencia de los caninos. Al verse acorralados por los animales, uno de los menores logró reaccionar a tiempo y escalar un árbol cercano, resultando completamente ileso. ​Sin embargo, el otro menor no corrió con la misma suerte y fue alcanzado por los perros, sufriendo severas heridas en distintas partes del cuerpo.​ Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse