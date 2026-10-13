Incendio deja nueve cachorros de raza pitbull muertos en taller de Villanueva, Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- Nueve cachorritos de raza pitbull murieron carbonizados tras un voraz incendio registrado en un taller de refrigeración en el sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.
Junior José Ráfalo perdió su negocio, del que obtenía los ingresos para cubrir sus necesidades diarias.
“El localito era pequeño, pero me servía bastante, porque con él me sustentaba”, relató don Junior al recordar las pérdidas ocasionadas por el siniestro.
Lamentablemente, dentro del negocio se encontraban nueve cachorros de raza pitbull, de aproximadamente 20 días de nacidos.
Los pequeños caninos no pudieron escapar y murieron atrapados entre las llamas.
“Había nueve perritos pitbull, de raza, y se quemaron, no los podía sacar”, lamentó el propietario.
Fue una vecina quien alertó sobre el incendio que estaba consumiendo el taller; sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente y arrasaron con el negocio.
Los nueve cachorros murieron dentro del local, mientras que la madre sobrevivió luego de que el propietario lograra rescatarla.
El incendio ocurrió la mañana de este lunes y las llamas consumieron varios refrigeradores. Además, el siniestro afectó a varios negocios cercanos.