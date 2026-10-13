Incendio deja nueve cachorros de raza pitbull muertos en taller de Villanueva, Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- Nueve cachorritos de raza pitbull murieron carbonizados tras un voraz incendio registrado en un taller de refrigeración en el sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

Junior José Ráfalo perdió su negocio, del que obtenía los ingresos para cubrir sus necesidades diarias.

“El localito era pequeño, pero me servía bastante, porque con él me sustentaba”, relató don Junior al recordar las pérdidas ocasionadas por el siniestro.