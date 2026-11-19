Tegucigalpa, Honduras.- Cinco miembros de pandillas fueron capturados este jueves -19 de noviembre- en tres saturaciones policiales ejecutadas por agentes de cuatro unidades policiales, en la capital hondureña.
La primera operación contra las pandillas se llevó a cabo en la colonia Israel Norte, en Comayagüela. Ahí fueron detenidos dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13.
Estos fueron identificados como Gabriel Hidail Martel Castillo, de 36 años años de edad, alias "Trivi", con el rango de "compa", y Alexi Edgardo Catalán Pineda, de 21 años, apodado "Marino", con el rango de "bandera", dentro de esa organización criminal.
Según la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), verificaron que Gabriel Martel tiene antecedentes penales por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.
En una segunda intervención, realizada en la colonia Montes de Bendición, fue detenido un tercer miembro de la MS-13. Este responde al nombre de Juan José Sierra Velásquez, de 44 años, conocido con el seudónimo de "Pitota", este ostenta la categoría de "homeboy" en la MS.
En sus registros datan siete procesos policiales por los delitos de amenazas, tráfico de drogas, posesión de drogas y tenencia ilegal de armas.
Pandilla 18
De igual manera, la Policía Nacional arrestó a Teresa Sofía Jiménez Zúniga, de 35 años, alias la "Bandolera", y a Dilcia Patricia Reyes Sánchez, de 39 años, conocida con el mote de "La Madre"; ambas tienen el rango de "hongra", dentro de la Pandilla 18.
Las dos fueron detenidas en la colonia Flor del Campo, y de acuerdo con la información proporcionada por los detectives de la DAET, las dos son integrantes activas de la Pandilla 18.
A estas les decomisaron durante el proceso de la captura, 44 puntas de cocaína, 60 envoltorios con marihuana y dos teléfonos celulares, aparatos con los que cometían los ilícitos al servicio de esa mara.
Las dos mujeres ya habían sido detenidas por delitos similares. En el caso de Teresa Jiménez, por el delito de tráfico de drogas, mientras que Dilcia Reyes, por vagancia, escándalo en la vía pública, actos contra la moral y tentativa de robo.