Tegucigalpa, Honduras.- Cinco miembros de pandillas fueron capturados este jueves -19 de noviembre- en tres saturaciones policiales ejecutadas por agentes de cuatro unidades policiales, en la capital hondureña.

La primera operación contra las pandillas se llevó a cabo en la colonia Israel Norte, en Comayagüela. Ahí fueron detenidos dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13.

Estos fueron identificados como Gabriel Hidail Martel Castillo, de 36 años años de edad, alias "Trivi", con el rango de "compa", y Alexi Edgardo Catalán Pineda, de 21 años, apodado "Marino", con el rango de "bandera", dentro de esa organización criminal.

Según la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), verificaron que Gabriel Martel tiene antecedentes penales por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.