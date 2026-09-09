Más de L50 millones costará el paso a desnivel que se construirá en Loarque

Tegucigalpa, Honduras.- El puente a desnivel que se proyecta construir en la intersección de Loarque, en la salida al sur de Tegucigalpa, tendrá un costo de más de 50 millones de lempiras de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La obra forma parte del proyecto denominado “Construcción mejoramiento vial de la intersección CA-05-Loarque mediante paso a desnivel y reconfiguración funcional para flujo continuo”, creado dentro del ejercicio fiscal 2026.

El objetivo de la intervención es mejorar la movilidad vehicular en uno de los puntos de mayor congestionamiento de la capital mediante la construcción de una estructura que permita mantener el flujo continuo del tránsito por donde pasan apróximadamente 42 mil vehiculos.

La información de la SIT establece un monto de contrato de L50,685,147.73, destinados a la ejecución del proyecto vial.