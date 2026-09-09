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Más de L50 millones costará el paso a desnivel que se construirá en Loarque

La SIT proyecta construir en 2027 un paso a desnivel en Loarque. Un proyecto que beneficiará 42 mil vehiculos que transitan por la salida al sur de Tegucigalpa

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 17:25
Más de L50 millones costará el paso a desnivel que se construirá en Loarque

La SIT contempla una inversión de más de L50 millones para transformar la intersección de Loarque mediante un paso a desnivel que permita mantener un flujo continuo de vehículos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El puente a desnivel que se proyecta construir en la intersección de Loarque, en la salida al sur de Tegucigalpa, tendrá un costo de más de 50 millones de lempiras de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La obra forma parte del proyecto denominado “Construcción mejoramiento vial de la intersección CA-05-Loarque mediante paso a desnivel y reconfiguración funcional para flujo continuo”, creado dentro del ejercicio fiscal 2026.

El objetivo de la intervención es mejorar la movilidad vehicular en uno de los puntos de mayor congestionamiento de la capital mediante la construcción de una estructura que permita mantener el flujo continuo del tránsito por donde pasan apróximadamente 42 mil vehiculos.

La información de la SIT establece un monto de contrato de L50,685,147.73, destinados a la ejecución del proyecto vial.

¿Dónde construirá nuevos pasos a desnivel la AMDC en Tegucigalpa en 2027?

La obra está prevista para comenzar en 2027, por lo que durante los próximos meses deberán desarrollarse los procesos administrativos y de contratación necesarios para llevar el proyecto a la etapa de ejecución.

El proyecto se ubica en la intersección de la carretera CA-5, en el sector de Loarque, uno de los principales accesos y salidas de Tegucigalpa hacia la zona sur del país.

Unos 42,000 vehículos circulan a diario por la salida al sur de Tegucigalpa, según datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte .

Unos 42,000 vehículos circulan a diario por la salida al sur de Tegucigalpa, según datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte .

 (Foto: EL HERALDO)

La intervención busca modificar la configuración actual de la intersección para que los vehículos que circulan por los principales ejes viales puedan continuar su recorrido con menos interrupciones.

La construcción del paso a desnivel ya había sido anunciada como parte de las obras de infraestructura vial que las autoridades pretenden desarrollar. En mayo pasado, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que el proyecto de Loarque estaba entre los pasos a desnivel contemplados para 2027, junto con otra intervención prevista en las cercanías de City Mall.

AMDC proyecta dos pasos a desnivel el próximo año para aliviar el tráfico

Posteriormente, las autoridades municipales explicaron que la Alcaldía y la SIT coordinaban la definición de los proyectos que corresponderían a cada institución, debido a que ambas preparan intervenciones para mejorar la movilidad en Tegucigalpa.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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