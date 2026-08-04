¿Dónde construirá nuevos pasos a desnivel la AMDC en Tegucigalpa en 2027?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), anunció varios proyectos de infraestructura vial que comenzarán a ejecutarse en 2027 con el objetivo de mejorar la movilidad en los principales puntos de congestionamiento de Tegucigalpa y Comayagüela.

El plan contempla la construcción de nuevos pasos a desnivel, ampliaciones viales y la conclusión de una rotonda en la salida hacia Olancho, obras que serán desarrolladas de manera coordinada entre ambas instituciones.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que actualmente ambas entidades definen cuáles proyectos ejecutará cada una. "Elpróximo otro año estamos coordinando con la SIT para ver qué proyectos van a hacer ellos y qué proyectos vamos a hacer nosotros", declaró Zelaya a EL HERALDO

Entre las principales intervenciones previstas figura un paso a desnivel en la rotonda de Loarque, uno de los puntos con mayor carga vehicular en la salida al sur de la capital.

"Uno de ellos es un pequeño paso a desnivel por la rotonda de Loarque en la salida al sur de Tegucigalpa", indicó el alcalde.

Asimismo, anunció que se estudia una solución vial en el anillo periférico, a la altura de la entrada a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), donde diariamente se registran extensos embotellamientos.

"Hay otro en el anillo periférico, por la entrada a la UTH, por esa zona donde se arma un embotellamiento para liberar tráfico", manifestó.