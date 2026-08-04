¿Dónde construirá nuevos pasos a desnivel la AMDC en Tegucigalpa en 2027?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), anunció varios proyectos de infraestructura vial que comenzarán a ejecutarse en 2027 con el objetivo de mejorar la movilidad en los principales puntos de congestionamiento de Tegucigalpa y Comayagüela.
El plan contempla la construcción de nuevos pasos a desnivel, ampliaciones viales y la conclusión de una rotonda en la salida hacia Olancho, obras que serán desarrolladas de manera coordinada entre ambas instituciones.
El alcalde Juan Diego Zelaya informó que actualmente ambas entidades definen cuáles proyectos ejecutará cada una. "Elpróximo otro año estamos coordinando con la SIT para ver qué proyectos van a hacer ellos y qué proyectos vamos a hacer nosotros", declaró Zelaya a EL HERALDO
Entre las principales intervenciones previstas figura un paso a desnivel en la rotonda de Loarque, uno de los puntos con mayor carga vehicular en la salida al sur de la capital.
"Uno de ellos es un pequeño paso a desnivel por la rotonda de Loarque en la salida al sur de Tegucigalpa", indicó el alcalde.
Asimismo, anunció que se estudia una solución vial en el anillo periférico, a la altura de la entrada a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), donde diariamente se registran extensos embotellamientos.
"Hay otro en el anillo periférico, por la entrada a la UTH, por esa zona donde se arma un embotellamiento para liberar tráfico", manifestó.
Otra de las zonas de evaluación para estas alternativas es el sector de City Mall, donde las autoridades buscan reducir la congestión vehicular durante las horas de mayor circulación.
"Estamos viendo soluciones para el centro comercial City Mall, donde también se arman problemas de tráfico", afirmó.
En el plan de infraestructura también se contemplan mejoras en las salidas hacia Valle de Ángeles, consideradas corredores estratégicos por el crecimiento urbano y el aumento del parque vehicular.
Además, la SIT reiniciará obra de calle en la salida hacia Azacualpa como parte del fortalecimiento de la red vial en la zona oriental del Distrito Central.
Otra de las intervenciones anunciadas será la continuación de los trabajos en la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho para mejorar la conectividad y agilizar la circulación.
Zelaya detalló que en ese corredor se construye una rotonda de mayores dimensiones que permitirá ordenar el flujo vehicular entre distintos destinos.
El alcalde aseguró que esa infraestructura facilitará los desplazamientos para quienes viajan desde Olancho hacia El Lolo, Tegucigalpa y viceversa. "Si venís de Olancho y vas para El Lolo, o del Lolo para Tegucigalpa, o de Tegucigalpa para Olancho, ahí va a haber una gran rotonda", indicó.
El entrevistado destacó que todas las obras forman parte de un plan integral para mejorar la movilidad en la capital mediante inversiones coordinadas entre el Gobierno Central y la municipalidad. "Son varios proyectos de infraestructura vial que se van a estar ejecutando ya sea por la Alcaldía o por la SIT", concluyó.
Paso a desnivel
Por su parte, José Miguel Sierra, director de Infraestructura y Transporte y Movilidad Urbana informó que “tenemos pensado para el 2027 construir algunos pasos desnivel, exactamente al frente del centro comercial (City Mall) donde está el plantel de la Secretaría de Infraestructura y Transporte”.
De acuerdo con la planificación, se trata de estructuras de paso continuo que permitirán que los vehículos no tengan que detenerse en puntos críticos, mejorando así la circulación en la ciudad.
En cuanto a los avances de las obras, Sierra, indicó que “tenemos que hacer el proceso de licitación para que nos diseñe se gana el concurso y después se escoge la empresa que va diseñar”.
La zona de las calles de Los Alcaldes es una de las más transitadas durante todo el día, debido a su conexión con rutas de transporte urbano y zonas de carga y descarga, lo que ha incrementado el caos vial en ese sector.