Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un arte atribuido a Diario LA PRENSA en el que se le adjudica al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración en la que afirma que cuatro años son pocos para gobernar. Sin embargo, la publicación es falsa. El contenido gráfico no es de la autoría de la marca, confirmó LA PRENSA Verifica. “Honduras. Yo quiero hacer las cosas bien, mi política es de amor y todo. Por estos cuatros años es muy poco. No creo que me danche. Yo estoy tratando, pero vamos a ver que pasa en estos cuatro años”, dice textualmente la publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 26 de noviembre de 2026.

En medio de las críticas que ha recibido el Gobierno de Nasry Asfura, a 11 meses de su mandato, el gobernante ha impulsado distintas acciones bajo el lema “Un Gobierno que Hace”. Entre ellas figuran subsidios a los combustibles, la reducción de la mora quirúrgica en los hospitales públicos y otras medidas relacionadas con la salud, la infraestructura y los servicios públicos. También se han anunciado medidas para fortalecer la seguridad en el territorio nacional, mediante el despliegue estratégico de operativos preventivos, entre otras acciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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