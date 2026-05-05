Nueve mineros fallecen tras explosión en una mina de carbón en Sutatausa, Colombia

Bogotá.- Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de nueve de los 15 mineros que habían quedado atrapados el lunes por la explosión de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca (centro).

"La Agencia Nacional de Minería (ANM) informa a la opinión pública que, tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa, en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., se confirma el fallecimiento de nueve personas", señaló esa entidad.

Según la ANM, la tragedia, ocasionada "por una explosión al interior de la mina dejó un total de 15 trabajadores afectados", seis de los cuales fueron rescatados con vida y trasladados al hospital regional de la vecina localidad de Ubaté, donde reciben atención médica.

Esta mina había sido objeto de "una visita técnica el pasado 9 de abril" durante la cual se emitieron recomendaciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad, agregó el comunicado de la ANM. EFE