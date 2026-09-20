Al menos 10 muertos por un nuevo derrumbe en una mina de oro en el noreste de Sudán

Jartum.- Al menos diez personas murieron y otras veintiuna resultaron heridas al derrumbarse cinco pozos en una mina de oro en el noreste de Sudán, en la misma semana en la que un suceso similar provocó decenas de fallecidos en la mina de otra zona del país, informaron este domingo las autoridades locales.

Decenas de mineros se encontraban trabajando en los pozos de minería tradicional cuando estos se derrumbaron de forma repentina, lo que causó la muerte de diez personas y heridas a otras veintiuna, afirmó el Ministerio de Salud del estado de Mar Rojo en un comunicado, y añadió que los equipos de rescate continúan tratando de localizar a varios mineros que permanecen bajo los escombros.

El derrumbe tuvo lugar ayer, sábado, en la mina de Oni El Dakkan, en la población de Jebeit, y los equipos de rescate no pudieron recuperar hasta la mañana de este domingo los cuerpos debido al derrumbe total de los pozos y a la estrechez del lugar.