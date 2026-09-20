Al menos 10 muertos por un nuevo derrumbe en una mina de oro en el noreste de Sudán

Jartum.- Al menos diez personas murieron y otras veintiuna resultaron heridas al derrumbarse cinco pozos en una mina de oro en el noreste de Sudán, en la misma semana en la que un suceso similar provocó decenas de fallecidos en la mina de otra zona del país, informaron este domingo las autoridades locales.
Decenas de mineros se encontraban trabajando en los pozos de minería tradicional cuando estos se derrumbaron de forma repentina, lo que causó la muerte de diez personas y heridas a otras veintiuna, afirmó el Ministerio de Salud del estado de Mar Rojo en un comunicado, y añadió que los equipos de rescate continúan tratando de localizar a varios mineros que permanecen bajo los escombros.
El derrumbe tuvo lugar ayer, sábado, en la mina de Oni El Dakkan, en la población de Jebeit, y los equipos de rescate no pudieron recuperar hasta la mañana de este domingo los cuerpos debido al derrumbe total de los pozos y a la estrechez del lugar.
El accidente se produce cinco días después de otro suceso similar en una zona del estado de Kordofán del Oeste (centro-oeste), donde decenas de mineros murieron tras el derrumbe de varios pozos, mientras que el paradero de otras decenas de personas sigue sin conocerse.
Estos accidentes ponen de relieve los crecientes riesgos de la minería artesanal no regulada, y es que antes de la guerra que vive Sudán desde 2023, el sector de la minería artesanal daba empleo a más de dos millones de personas, una cifra que aumentó hasta unos cuatro millones después del inicio del conflicto.
Este sector produce alrededor del 80 % del oro extraído en Sudán, cuya producción se estima en unas ochenta toneladas anuales.