Lujos, dinero y droga: la vida de “La Barbie de la Alianza”, detenida en Monterrey

Una intervención policial en Monterrey, México, terminó con tres personas detenidas, entre ellas la “Barbie de la Alianza”, así como con el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas, cargadores para armas largas y teléfonos celulares. ¿Quién es y por qué se volvió famosa?
Se trata de Estefani Reyes, de 31 años, conocida en redes sociales como “Fanny La Reylop” y “La Barbie de la Alianza”, quien cuenta con más de 65 mil seguidores en sus redes por su contenido.
En esas publicaciones también aparecían imágenes en las que exhibía dinero en efectivo, vehículos, camionetas, ropa, cabello y accesorios de color rosa. Así fue ganándose el sobrenombre de “Barbie”.
Fotos que colocaba “La Barbie de la Alianza” en sus redes sociales.
La captura se registró en el cruce de las avenidas Cabezada y Nepenta, en la colonia San Bernabé, donde elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil interceptaron un Nissan V-Drive en el que se movilizaban tres personas.
En el vehículo viajaba Estefani, Melany, de 18 años, y un hombre de 38 años identificado como Javier, alias “El Black”.
De acuerdo con la información de las autoridades, durante la revisión del automóvil fueron encontrados siete cargadores para armas largas, además de más de 130 envoltorios con presunta cocaína y marihuana. También se localizaron varios teléfonos celulares.
El hombre de 38 años que acompañaba a las mujeres era considerado, según los reportes oficiales, por su presunta relación con hechos violentos registrados en la zona norte de Monterrey.
También era señalado por una posible posición de liderazgo dentro de una estructura delictiva con presencia en ese sector.
Tras el operativo, las tres personas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica de los detenidos, mientras que las sustancias serán sometidas a los análisis.