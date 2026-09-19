Salió de su guardia y desapareció: Karla Pérez, estudiante de Medicina asesinada en Jalisco

La vicefiscal afirmó que a unos metros del cuerpo encontraron una motocicleta quemada, aunque no hay certeza de que haya estado involucrada en el traslado de la joven. “En primer lugar (tenemos que) acreditar que (el hallazgo) esté relacionado con este caso y, en segundo lugar, acreditar si se trató o no de un traslado”, explicó.