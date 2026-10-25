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Aldeas de Santa Cruz y Soroguara reciben mejoras en carreteras y espacios comunitarios

Los trabajos incluyen el mantenimiento de 17 kilómetros de carretera, construcción de pisos en una iglesia y una escuela, así como un parque comunitario con un avance del 90%

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 13:10
Aldeas de Santa Cruz y Soroguara reciben mejoras en carreteras y espacios comunitarios

Además de la carretera, se realizaron trabajos de construcción de pisos en una iglesia cristiana y en la escuela Dionisio Herrera, ubicada en San José de Soroguara.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de las aldeas Santa Cruz Arriba, Santa Cruz Abajo y San José de Soroguara, en el Distrito Central, reciben intervenciones en carreteras y espacios comunitarios que buscan facilitar la movilidad.

Uno de los principales trabajos fue el mantenimiento de aproximadamente 17 kilómetros de carretera desde la entrada de Santa Cruz, una vía utilizada por productores agrícolas y residentes para movilizarse hacia distintos puntos.

Las labores se realizaron en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que estuvo a cargo de los trabajos en la carretera y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

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El alcalde Juan Diego Zelaya supervisó el sábado 24 de octubre los proyectos ejecutados en estas comunidades para revisar los avances de las obras viales y comunitarias.

“Esta calle les sirve mucho a los productores de la zona y a la población en general”, expresó Zelaya.

Mejoras en escuelas, iglesias y espacios públicos

Además de la carretera, se realizaron trabajos de construcción de pisos en una iglesia cristiana y en la escuela Dionisio Herrera, ubicada en San José de Soroguara.

Las intervenciones surgieron a partir de solicitudes de las comunidades y de un levantamiento de necesidades realizado por la municipalidad.

Marlon Flores, gerente de Aldeas de la AMDC explicó que, después de identificar las necesidades, se coordinó con la SIT el mantenimiento de la carretera y se dio seguimiento a las obras comunitarias durante el recorrido por las aldeas.

En San José de Soroguara, el parque comunitario registra un avance aproximado del 90%. La obra representa una inversión estimada de entre 200,000 y 220,000 lempiras.

Cabe destacar que, los habitantes de la comunidad contribuyen con la mano de obra para construir el espacio recreativo.

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Un parque para el encuentro de los vecinos

El parque funcionará como punto de reunión para los residentes, especialmente los domingos, cuando acuden vecinos que participan en las actividades de la Iglesia Católica.

Las intervenciones en Santa Cruz Arriba, Santa Cruz Abajo y Soroguara abarcan una población estimada de entre 7,000 y 8,000 personas, según explicó el gerente de Aldeas.

El mantenimiento de la carretera y demás obras buscan facilitar el traslado de productos agrícolas, los desplazamientos diarios de los habitantes y su estilo de vida.

Las autoridades no detallaron una fecha de finalización para todas las intervenciones, sin embargo, afirmaron que el avance es significativo y que esperan terminar las obras en los meses restantes del 2026.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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