Aldeas de Santa Cruz y Soroguara reciben mejoras en carreteras y espacios comunitarios

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de las aldeas Santa Cruz Arriba, Santa Cruz Abajo y San José de Soroguara, en el Distrito Central, reciben intervenciones en carreteras y espacios comunitarios que buscan facilitar la movilidad. Uno de los principales trabajos fue el mantenimiento de aproximadamente 17 kilómetros de carretera desde la entrada de Santa Cruz, una vía utilizada por productores agrícolas y residentes para movilizarse hacia distintos puntos. Las labores se realizaron en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que estuvo a cargo de los trabajos en la carretera y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

El alcalde Juan Diego Zelaya supervisó el sábado 24 de octubre los proyectos ejecutados en estas comunidades para revisar los avances de las obras viales y comunitarias. “Esta calle les sirve mucho a los productores de la zona y a la población en general”, expresó Zelaya. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Mejoras en escuelas, iglesias y espacios públicos

Además de la carretera, se realizaron trabajos de construcción de pisos en una iglesia cristiana y en la escuela Dionisio Herrera, ubicada en San José de Soroguara. Las intervenciones surgieron a partir de solicitudes de las comunidades y de un levantamiento de necesidades realizado por la municipalidad. Marlon Flores, gerente de Aldeas de la AMDC explicó que, después de identificar las necesidades, se coordinó con la SIT el mantenimiento de la carretera y se dio seguimiento a las obras comunitarias durante el recorrido por las aldeas. En San José de Soroguara, el parque comunitario registra un avance aproximado del 90%. La obra representa una inversión estimada de entre 200,000 y 220,000 lempiras. Cabe destacar que, los habitantes de la comunidad contribuyen con la mano de obra para construir el espacio recreativo.

Un parque para el encuentro de los vecinos