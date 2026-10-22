Túnel Florencia alcanza un 72% y avanza en la fundición de losa superior

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del túnel Florencia registra un avance del 72%, mientras los trabajadores ejecutan las últimas labores de la losa superior para continuar con la excavación y avanzar hacia la habilitación de la obra. Los trabajos incluyen demolición de pavimento, armado de acero, encofrado y fundición de concreto, actividades necesarias para completar la estructura y continuar con las siguientes etapas del proyecto. A pesar de los retrasos ocasionados por las lluvias, las labores continúan en el sector, donde la Municipalidad busca acelerar la ejecución de una obra destinada a mejorar la movilidad vehicular. La meta de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) es habilitar el túnel a finales de octubre, según lo anunció semanas anteriores, sin embargo, todavía deben completarse trabajos de construcción y excavación. El personal encargado explicó que se encuentra en proceso la fundición del último tramo de la losa superior, una de las etapas necesarias para continuar con la excavación del paso subterráneo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Una vez fundida esta losa, solo esperaríamos el tiempo de curado para comenzar la excavación del túnel”, detalló uno de los responsables de los trabajos durante un recorrido por la zona. La siguiente fase consistirá en unir ambos tramos para dar continuidad a la estructura subterránea. Este procedimiento se realizará después de completar la losa y esperar el tiempo necesario para que el concreto alcance las condiciones requeridas. El proyecto contempla aproximadamente ocho etapas de construcción, que abarcan desde la instalación de tuberías hasta las obras complementarias necesarias para el funcionamiento del túnel. Entre los componentes figuran la terracería, las aceras, los bordillos, el sistema eléctrico y las redes para el manejo de aguas lluvias y residuales, además de la colocación de pavimento. La infraestructura también incluye pasamanos y señalización para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios. Estos elementos forman parte de las intervenciones previstas para completar el proyecto vial. En cuanto a las dimensiones, el túnel de servicio tendrá seis metros de ancho y aproximadamente cinco metros de altura, según los datos proporcionados por el personal a cargo de la construcción. La estructura completa tendrá una longitud aproximada de 160 metros, sin embargo, el tramo que lleva losa superior mide alrededor de 20 metros, debido a que esta cubierta termina antes de la continuación del túnel.

Para sostener la estructura se contempla la instalación de entre 100 y 150 pilotes, elementos que forman parte de las obras ejecutadas para dar soporte al proyecto subterráneo. La construcción comenzó formalmente en marzo de 2024, durante la administración del exalcalde Jorge Aldana, y en ese momento se estableció un plazo inicial de aproximadamente siete meses para concluirla.