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Feria Unión y Esfuerzo de la colonia Alemán necesita mejoras en techos e instalaciones eléctricas

La AMDC realizará intervenciones en la zona. Los trabajos beneficiarían a unos 100 vendedores y a compradores de entre 15 y 20 colonias aledañas

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 10:31
Feria Unión y Esfuerzo de la colonia Alemán necesita mejoras en techos e instalaciones eléctricas

Durante la inspección no se detalló una fecha para comenzar las obras ni un plazo estimado para concluirlas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los techos y la instalación eléctrica de la Feria Unión y Esfuerzo, ubicada en la colonia Alemán de Comayagüela, serán objeto de mejoras tras una inspección realizada por la Alcaldía del Distrito Central y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La intervención busca atender las necesidades de infraestructura de este espacio comercial, donde trabajan alrededor de 100 vendedores y que recibe compradores de entre 15 y 20 colonias cercanas.

Durante la visita, representantes de ambas instituciones realizaron un levantamiento de campo para identificar los problemas señalados por la directiva de la feria y determinar qué trabajos deben ejecutarse.

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¿Qué mejoras se prevén en la feria?

Luis Pinel, director de Competitividad y Empleo de la Alcaldía, explicó que la revisión se concentró en las condiciones de los techos y el suministro eléctrico del mercado.

Según lo previsto, la municipalidad, a través de la Gerencia de Comayagüela, impulsará la instalación de nuevos techos, mientras que la ENEE apoyará con la revisión de las necesidades relacionadas con un transformador y el cableado eléctrico.

Las mejoras pretenden reducir los riesgos asociados con el estado de la infraestructura y las instalaciones eléctricas, tanto para los comerciantes como para las personas que acuden a comprar.

Sin embargo, durante la inspección no se detalló una fecha para comenzar las obras ni un plazo estimado para concluirlas.

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La Feria Unión y Esfuerzo funciona como punto de comercio para residentes de la colonia Alemán y otros sectores aledaños, por lo que las condiciones de sus instalaciones inciden en las actividades diarias de vendedores y compradores.

La ejecución de las mejoras dependerá de la coordinación entre la Alcaldía y la ENEE para atender las necesidades identificadas durante el levantamiento técnico.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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