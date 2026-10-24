Feria Unión y Esfuerzo de la colonia Alemán necesita mejoras en techos e instalaciones eléctricas

Tegucigalpa, Honduras.- Los techos y la instalación eléctrica de la Feria Unión y Esfuerzo, ubicada en la colonia Alemán de Comayagüela, serán objeto de mejoras tras una inspección realizada por la Alcaldía del Distrito Central y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La intervención busca atender las necesidades de infraestructura de este espacio comercial, donde trabajan alrededor de 100 vendedores y que recibe compradores de entre 15 y 20 colonias cercanas.
Durante la visita, representantes de ambas instituciones realizaron un levantamiento de campo para identificar los problemas señalados por la directiva de la feria y determinar qué trabajos deben ejecutarse.
¿Qué mejoras se prevén en la feria?
Luis Pinel, director de Competitividad y Empleo de la Alcaldía, explicó que la revisión se concentró en las condiciones de los techos y el suministro eléctrico del mercado.
Según lo previsto, la municipalidad, a través de la Gerencia de Comayagüela, impulsará la instalación de nuevos techos, mientras que la ENEE apoyará con la revisión de las necesidades relacionadas con un transformador y el cableado eléctrico.
Las mejoras pretenden reducir los riesgos asociados con el estado de la infraestructura y las instalaciones eléctricas, tanto para los comerciantes como para las personas que acuden a comprar.
Sin embargo, durante la inspección no se detalló una fecha para comenzar las obras ni un plazo estimado para concluirlas.
La Feria Unión y Esfuerzo funciona como punto de comercio para residentes de la colonia Alemán y otros sectores aledaños, por lo que las condiciones de sus instalaciones inciden en las actividades diarias de vendedores y compradores.
La ejecución de las mejoras dependerá de la coordinación entre la Alcaldía y la ENEE para atender las necesidades identificadas durante el levantamiento técnico.