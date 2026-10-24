Feria Unión y Esfuerzo de la colonia Alemán necesita mejoras en techos e instalaciones eléctricas

Tegucigalpa, Honduras.- Los techos y la instalación eléctrica de la Feria Unión y Esfuerzo, ubicada en la colonia Alemán de Comayagüela, serán objeto de mejoras tras una inspección realizada por la Alcaldía del Distrito Central y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La intervención busca atender las necesidades de infraestructura de este espacio comercial, donde trabajan alrededor de 100 vendedores y que recibe compradores de entre 15 y 20 colonias cercanas. Durante la visita, representantes de ambas instituciones realizaron un levantamiento de campo para identificar los problemas señalados por la directiva de la feria y determinar qué trabajos deben ejecutarse.

¿Qué mejoras se prevén en la feria?

Luis Pinel, director de Competitividad y Empleo de la Alcaldía, explicó que la revisión se concentró en las condiciones de los techos y el suministro eléctrico del mercado. Según lo previsto, la municipalidad, a través de la Gerencia de Comayagüela, impulsará la instalación de nuevos techos, mientras que la ENEE apoyará con la revisión de las necesidades relacionadas con un transformador y el cableado eléctrico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las mejoras pretenden reducir los riesgos asociados con el estado de la infraestructura y las instalaciones eléctricas, tanto para los comerciantes como para las personas que acuden a comprar. Sin embargo, durante la inspección no se detalló una fecha para comenzar las obras ni un plazo estimado para concluirlas.