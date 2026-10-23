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Se mantienen los precios de las carnes en la Feria del Agricultor

Los precios de las carnes se mantienen estables en la Feria del Agricultor: la libra de res cuesta L 98 y la de cerdo, L 68.

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 16:15
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