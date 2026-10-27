Caen padrastro y abuelo señalados de agredir sexualmente a una niña en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres, identificados como el padrastro y el abuelo de una niña de cinco años, fueron capturados este martes 27 de octubre por agentes de la Policía Nacional en Tegucigalpa, señalados de cometer presuntas agresiones sexuales en perjuicio de la menor.

De acuerdo con el informe policial, los hechos habrían ocurrido cuando la madre de la pequeña la dejaba bajo el cuidado de ambos hombres para salir a realizar diferentes diligencias, momento que presuntamente aprovechaban los sospechosos para cometer los abusos.

Asimismo, las investigaciones señalan que los dos individuos habrían intimidado a la niña mediante amenazas directas para impedir que contara lo sucedido a sus familiares.

Sin embargo, el padre de la menor se enteró de lo ocurrido y decidió interponer una denuncia, lo que permitió que las autoridades iniciaran las acciones correspondientes para investigar el caso.