Capturan a dos sospechosos de asesinar a un joven en aldea Corralitos

Comayagüela, Honduras.- Tras fuertes operativos y allanamientos en el barrio Bella Vista de Comayagüela, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este martes a dos sospechosos de perpetrar el crimen de un hombre en cercanías a la aldea Corralitos.

Se trata de dos jóvenes de 20 y 23 años, conocidos con los alias de "el Correcaminos" y "el Chele", cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades policiales.