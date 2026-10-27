Capturan a dos sospechosos de asesinar a un joven en aldea Corralitos

Comayagüela, Honduras.- Tras fuertes operativos y allanamientos en el barrio Bella Vista de Comayagüela, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este martes a dos sospechosos de perpetrar el crimen de un hombre en cercanías a la aldea Corralitos.
Se trata de dos jóvenes de 20 y 23 años, conocidos con los alias de "el Correcaminos" y "el Chele", cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades policiales.
Ambos estarían vinculados al secuestro y posterior asesinato del joven Víctor Sánchez, de 19 años de edad, ocurrido el pasado 6 de octubre en el sector de El Hatillo. El cuerpo de Sánchez, quien era comerciante y propietario de un yonker, fue descubierto cuando su vehículo fue hallado abandonado con disparos en el vidrio frontal.
Wilfredo Maldonado, portavoz de la DPI, detalló que el móvil del crimen todavía es investigado pero podría haberse originado por deudas entre los detenidos y la víctima.
Los detenidos serán remitidos ante la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso respectivo.