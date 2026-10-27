  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a dos sospechosos de asesinar a un joven en aldea Corralitos

Ambos son sospechosos de estar vinculados al secuestro y asesinato de Víctor Sánchez, de 19 años, comerciante y propietario de un yonker

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 16:26
Capturan a dos sospechosos de asesinar a un joven en aldea Corralitos

Los detenidos son vinculados al crimen ocurrido el pasado 6 de octubre en el sector de El Hatillo.

 Foto: DPI.

Comayagüela, Honduras.- Tras fuertes operativos y allanamientos en el barrio Bella Vista de Comayagüela, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este martes a dos sospechosos de perpetrar el crimen de un hombre en cercanías a la aldea Corralitos.

Se trata de dos jóvenes de 20 y 23 años, conocidos con los alias de "el Correcaminos" y "el Chele", cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades policiales.

Padrastro y abuelo enfrentan la justicia por presuntas agresiones a una menor

Ambos estarían vinculados al secuestro y posterior asesinato del joven Víctor Sánchez, de 19 años de edad, ocurrido el pasado 6 de octubre en el sector de El Hatillo. El cuerpo de Sánchez, quien era comerciante y propietario de un yonker, fue descubierto cuando su vehículo fue hallado abandonado con disparos en el vidrio frontal.

Las autoridades investigan la participación de ambas personas en el secuestro y asesinato del joven comerciante.

Las autoridades investigan la participación de ambas personas en el secuestro y asesinato del joven comerciante.

(Foto: DPI. )

Wilfredo Maldonado, portavoz de la DPI, detalló que el móvil del crimen todavía es investigado pero podría haberse originado por deudas entre los detenidos y la víctima.

Juicio contra mujer acusada de parricidio queda suspendido hasta noviembre

Los detenidos serán remitidos ante la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso respectivo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias