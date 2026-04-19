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Accidente deja una mujer muerta y un hombre herido a la altura de residencial San Juan

El motociclista herido fue trasladado al Hospital Escuela y la víctima no ha sido identificada pues no portaba documentos personales al momento del percance

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 10:29
Accidente deja una mujer muerta y un hombre herido a la altura de residencial San Juan

Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.– Un trágico accidente de tránsito registrado en el anillo periférico de la capital dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre herido, la mañana de este domingo -19 de abril- a la altura de residencial San Juan.

De acuerdo con información preliminar, una pareja que se conducía a bordo de una motocicleta fue impactada por el conductor de un vehículo, provocando que ambos salieran expulsados y cayeran violentamente sobre el pavimento.

Paramédicos que acudieron a la escena confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de su evaluación, mientras que el conductor de la motocicleta fue trasladado con heridas hacia el Hospital Escuela.

Así ocurrió el brutal accidente que provocó la muerte del tiktoker Hernán Martínez

Hasta el momento, la identidad de la fallecida no ha sido establecida, ya que no portaba documentos personales.

Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas del accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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