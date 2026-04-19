Accidente deja una mujer muerta y un hombre herido a la altura de residencial San Juan

Tegucigalpa, Honduras.– Un trágico accidente de tránsito registrado en el anillo periférico de la capital dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre herido, la mañana de este domingo -19 de abril- a la altura de residencial San Juan.
De acuerdo con información preliminar, una pareja que se conducía a bordo de una motocicleta fue impactada por el conductor de un vehículo, provocando que ambos salieran expulsados y cayeran violentamente sobre el pavimento.
Paramédicos que acudieron a la escena confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de su evaluación, mientras que el conductor de la motocicleta fue trasladado con heridas hacia el Hospital Escuela.
Hasta el momento, la identidad de la fallecida no ha sido establecida, ya que no portaba documentos personales.
Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas del accidente.