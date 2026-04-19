Accidente deja una mujer muerta y un hombre herido a la altura de residencial San Juan

Tegucigalpa, Honduras.– Un trágico accidente de tránsito registrado en el anillo periférico de la capital dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre herido, la mañana de este domingo -19 de abril- a la altura de residencial San Juan.

De acuerdo con información preliminar, una pareja que se conducía a bordo de una motocicleta fue impactada por el conductor de un vehículo, provocando que ambos salieran expulsados y cayeran violentamente sobre el pavimento.

Paramédicos que acudieron a la escena confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de su evaluación, mientras que el conductor de la motocicleta fue trasladado con heridas hacia el Hospital Escuela.