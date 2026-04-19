Último adiós a Hernán Martínez en Cofradía, Cortés: familia y amigos lo despiden en velorio

Entre muestras de dolor, familiares y amigos dieron el último adiós al creador de contenido Hernán Martínez, durante su velorio realizado en la vivienda de su madre, Yessenia Leiva, en Cofradía, Cortés.
Las honras fúnebres se llevaron a cabo la mañana de este domingo 19 de abril, donde se vivieron escenas de acompañamiento y consternación por la repentina muerte del joven, quien era originario de la zona norte del país.
Su madre expresó entre lágrimas el impacto de la pérdida y recordó la cercanía que mantenía con su hijo. "Todos los domingos estaba conmigo para la hora del almuerzo, hoy también iba a venir", declaró al canal HCH.
El sepelio de Martínez está programado para el lunes 20 de abril a las 2:00 de la tarde en el Cementerio General de Cofradía.
El joven falleció el sábado 18 de abril tras permanecer varios días hospitalizado debido a una lesión cerebral sufrida en un accidente de tránsito ocurrido en Tegucigalpa.
Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el siniestro fue provocado por exceso de velocidad.
El informe preliminar indica que no hubo participación de otros vehículos.
La investigación, a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), señala que el conductor perdió el control del automotor.
Entre las posibles causas también se analiza una distracción al volante, presuntamente asociada al uso del teléfono móvil por parte del conductor.
La muerte del joven ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y conocidos han expresado mensajes de pesar y solidaridad.