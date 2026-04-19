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Último adiós a Hernán Martínez en Cofradía, Cortés: familia y amigos lo despiden en velorio

El creador de contenido fue despedido en la casa de su madre en Cofradía, tras fallecer por un accidente vial ocurrido en Tegucigalpa

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 11:30
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Entre muestras de dolor, familiares y amigos dieron el último adiós al creador de contenido Hernán Martínez, durante su velorio realizado en la vivienda de su madre, Yessenia Leiva, en Cofradía, Cortés.

 Foto: EL HERALDO
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Las honras fúnebres se llevaron a cabo la mañana de este domingo 19 de abril, donde se vivieron escenas de acompañamiento y consternación por la repentina muerte del joven, quien era originario de la zona norte del país.

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Su madre expresó entre lágrimas el impacto de la pérdida y recordó la cercanía que mantenía con su hijo. "Todos los domingos estaba conmigo para la hora del almuerzo, hoy también iba a venir", declaró al canal HCH.

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El sepelio de Martínez está programado para el lunes 20 de abril a las 2:00 de la tarde en el Cementerio General de Cofradía.

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El joven falleció el sábado 18 de abril tras permanecer varios días hospitalizado debido a una lesión cerebral sufrida en un accidente de tránsito ocurrido en Tegucigalpa.

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Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el siniestro fue provocado por exceso de velocidad.

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El informe preliminar indica que no hubo participación de otros vehículos.

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La investigación, a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), señala que el conductor perdió el control del automotor.

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Entre las posibles causas también se analiza una distracción al volante, presuntamente asociada al uso del teléfono móvil por parte del conductor.

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La muerte del joven ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y conocidos han expresado mensajes de pesar y solidaridad.

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